Mercedes-Benz, elektrikli ve performans model gamını sadeleştirme kararı alarak 3 modelini önümüzdeki yıl kaldıracağını açıkladı.

Mercedes-Benz, elektrikli otomobil stratejisinde köklü bir revizyona giderek ürün gamını sadeleştirme kararı aldı. Alman otomotiv devi, özellikle elektrikli araç kanadındaki model çeşitliliğini daha derli toplu ve verimli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

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Bu kapsamda şirket, en az 3 farklı modelini 2027 model yılı itibarıyla tamamen üretimden kaldırmayı planladığını doğruladı. Peki bu modeller neler olacak?

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EQE, S63 E ve Matbach EQS 680 kaldırılıyor

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Marka sözcüsünün Car and Driver’a yaptığı resmi açıklamaya göre, Mercedes-Benz EQE sedan (standart ve AMG versiyonları dahil), Mercedes-AMG S63 E Performance ve lüks segmentin zirvesini temsil eden Mercedes-Maybach EQS 680 SUV gelecek yıl listelerden silinecek modeller arasında yer alıyor.

EQE sedan tarafında yaşanan bu veda, modelin pazardaki nispeten kısa yolculuğunun da sonunu simgeliyor. Mercedes-Benz, EQE’yi ilk etapta geleneksel E-Serisi’ne özel, akıcı ve aerodinamik çizgilere sahip elektrikli bir alternatif olarak tasarlayıp sunmuştu. Ancak şirket kanadında elektrikli CLA’nın sergilenmesi ve C-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonunun yolda olması, EQE’nin bağımsız bir model ismi ve çizgisi olarak pazarda durduğu yeri oldukça tartışmalı bir noktaya getirdi.

Üretimden kaldırılacak araçlar yalnızca tam elektrikli modellerle sınırlı kalmıyor. -Serisi’nin performans tarafındaki tepe noktası olan şarj edilebilir hibrit Mercedes-AMG S63 E Performance da 2027 planlamalarında kendine yer bulamayan modellerden biri. Mevcut S63 E Performance; kaputunun altında barındırdığı çift turbolu 4.0 litrelik devasa V8 motoru, gelişmiş şarj edilebilir hibrit sistemle kombine ederek sürücüsüne toplamda 802 bg güç ve 1.430 Nm tork sunuyordu .

Bu özel modelin ürün gamından çıkarılması, S-Serisi’nin yüksek performans sınıfında belirgin bir boşluk doğuracak. Ancak Mercedes, AMG markası altında içten yanmalı performans motorları geliştirmeye ve bu alana yatırımlarını sürdürmeye devam edeceğini daha önce net bir şekilde ifade etmişti. S63 rozetinin ilerleyen dönemde farklı bir güç aktarma organı veya altyapıyla yeniden karşımıza çıkma olasılığı bulunsa da marka şu an için S63’ün yerini doğrudan alacak resmî bir modeli duyurmuş değil.

Listenin en üst basamağındaki kurban ise Alman devinin ürettiği en pahalı ve gösterişli elektrikli araç konumunda olan Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Maybach EQS; altyapısındaki EQS SUV elektrik teknolojisini, Maybach markasına özel lüks kabin detayları, üst düzey işçilik ve özel tasarım unsurlarıyla harmanlayarak sunuyordu.