Elektrikli Mercedes-Benz CLA 200+ Ülkemizde Satışa Sunuldu: Fiyatı Ne Kadar?

Mercedes, elektrikli CLA modelinin CLA 200+ versiyonunu resmen Türkiye'de satışa sundu. İşte diğer versiyona göre daha uygun olan ancak yine ÖTV nedeniyle cep yakan fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, geçen yıl itibarıyla en sevilen modellerinden biri olan CLA’yı da elektrikli hâle getirmişti. Tamamen elektrikli Mercedes-Benz CLA modeli, Ekim 2025’te ülkemizde de satışa sunulmuştu. Otomobil, şimdiye kadar yalnızca CLA 220 4MATIC versiyonuyla sunuluyordu.

Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Otomobil devi, elektrikli CLA modelinin “CLA 200+” isimli yeni versiyonunu resmen ülkemize getirdi. Bu versiyonun daha uygun fiyatlı olması dikkat çekti.

CLA 200+ Türkiye fiyatı

Model Fiyatı
CLA 200+ 4.191.000 TL

4723 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1468 mm yüksekliğe sahip CLA 200+’ın ÖTV’siz fiyatı 2.253.226 TL. Ancak %55’lik ÖTV oranı nedeniyle fiyatı 4 milyon TL’nin üzerine çıkıyor. Otomobilin arka aks üzerinde konumlanan ve 160 kW, yani 218 beygir gücü üreten bir motoru var. Ayrıca 335 Nm tork da ürettiği aktarılmış.

Türkiye’de satışa sunulan yeni CLA versiyonu, 0’dan 100 km/sa’e 7,6 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı ise 210 km/sa. 85 kW/sa batarya ile sunulan CLA 200+ modeli, 733 km’ye varan oldukça yüksek bir menzil sunabilecek. Ayrıca araç, 320 kW hızlı şarj ile yalnızca 10 dakikalık şarj ile 325 km civarında menzil kazanabiliyor.

