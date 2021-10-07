Mercedes Formula 1 takımı, bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye GP'si için tüm takımlar gibi özel bir poster hazırladı. Türkiye'nin ikonik simgelerinden sıcak hava balonlarının yer aldığı posterde Türk Bayrağının hatalı çizilmiş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Motor sporları tutkunlarının gözü kulağı şu sıralar Türkiye'de. Zira Türkiye, yarın itibarıyla dünyanın en çok ilgi gören motor sporu Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Formula 1 hayranları için geri sayım sürerken Mercedes tarafından yapılan bir paylaşımdaki hata, dikkatlerden kaçmadı. Mercedes takımının Türkiye GP'si için hazırlayıp sosyal medyada paylaştığı yarış posteri, bayrağımızı hatalı bir şekilde gösteriyordu.

Mercedes'in Türkiye için hazırladığı paylaşımda görsel üzerinde de Mercedes'in F1 aracı, bir otomobil, sıcak hava balonu ve Türk Bayrağı yer alıyor. Ancak Türk bayrağındaki ay ve yıldızın konumları, Türk Bayrağı Kanunu'nda tarif edilen konumdan açık bir şekilde farklı.

Mercedes'in "Merhaba Turkey" açıklamasıyla paylaştığı poster şöyle

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere Türk Bayrağının oluşturulmaya çalışıldığı bölümde yer alan ay ve yıldız, birbirinden çok bağımsız. Oysa ki Türk Bayrağının standart ölçülerine göre hilalin başladığı yer ile yıldızın başladığı yerin, aynı olması gerekiyor. Bu hatanın bilerek yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

Yarıştan önce ısınmak isteyenler, İstanbul Park'ta F1 Türkiye'ye getiren adam Sadi Hezber ile buluşmamızı izleyebilirler: