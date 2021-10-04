Formula 1'den ‘Squid Game’ Temalı Türkiye GP Paylaşımı

8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek GP için bir paylaşım yapan Formula 1, yarış tutkunlarıyla Squid Game'i bir araya getirdi. Dizideki kurabiye görevine atıfta bulunan Formula 1 ekibi, bu paylaşımla binlerce kullanıcıya ulaştılar.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından bir tanesi olan Formula 1, geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'ye gelme kararı almıştı. Bu karar, 2021 yılında da uygulandı ve Intercity İstanbul Park, önümüzdeki günlerde Formula 1 tutkunlarına oldukça heyecanlı 3 gün geçirecek. Formula 1 pilotları, 8-9 ve 10 Ekim tarihlerinde İstanbul'da adeta tozu dumana katacaklar.

Hem ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki Formula 1 tutkunları için özel bir yere sahip olan İstanbul Park pisti, bu yıl seyircilere de ev sahipliği yapacak. Yani Formula 1 tutkunları bu yıl, bu heyecana yerinden ortak olabilecekler. Yarışlar için geri sayım devam ederken Formula 1'in resmi Twitter hesabından gelen bir paylaşım, Türkiye'deki Formula 1 tutkunlarını biraz daha heyecanlandırdı.

İşte Formula 1'in Türkiye GP için yaptığı paylaşım

Paylaşımın orijinali için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Formula 1 ekibi, Türkiye GP için yaptığı paylaşımda "Bu hafta sonu yapılacak yarışa var mısınız?" ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir görsel paylaştı. Bu görsel, son dönemlerin en popüler dizilerinden bir tanesi haline gelen Squid Game ile ilişkiliydi. Netflix'in eylül ayında yayınladığı dizideki popüler olaylardan bir tanesi de bir kurabiyeden şekil çıkarmaydı. İşte Formula 1'in sosyal medya hesap yöneticileri, bu durumu görmezden gelmediler.

Formula 1'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dizideki bir görüntünün değiştirilip, kurabiye üzerindeki şekilde yerine Intercity İstanbul Park'ın krokisinin çizildiğini görüyoruz. Binlerce beğeni, yanıt ve alıntı tweet etkileşimi alan paylaşım, Formula 1 ile Squid Game çılgınlığının oldukça hoş bir harmanlanması olarak karşımıza çıkmış oldu...

Intercity Genel Müdürü Sadi Hezber ile yaptığımız röportajı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz