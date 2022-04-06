Mercedes-Maybach, lüksün de lüksünü isteyenler için yalnızca 150 adet üretilecek yeni özel üretim modelini tanıttı. Yeni model, Mercedes-Maybach S680'in siyah ve kum rengine bürünmüş modeli oldu.

Mercedes’in ‘ultra lüks otomobil’ deyimini gerçek anlamda karşılayan Maybach ailesi, bugün yepyeni bir modele daha kavuştu. Halihazırda S serisi modelleriyle evden rahat ortam sunan şirket, bu kez Mercedes-Maybach S680’in özel üretim modelini tanıttı. Yeni Maybach S680, bu kez ev değil, bir saray oldu.

Mercedes-Maybach S680’in saraya benzediğini gösteren en belirgin özelliği elbette renk düzeniydi. Araç, hem içinde hem de dışında siyah ve kum rengi olmak üzere iki farklı renge yer verdi. Bu aracın sahiplerinin pek fazla oturmadığı ve görmediği ön bölüm de sürücüler için yine bir uçak kokpiti tadındaydı.

Karşınızda özel üretim yeni Maybach S680:

Mercedes Maybach by Virgil Abloh ismiyle piyasaya sürülecek olan özel üretim model, ana model gibi 6,0 litrelik çift turbolu V12 motora ev sahipliği yapıyor. Bu ‘motorcuk’, dev arabaya 621 beygir gücü sunuyor. Araç, özel olarak ‘Mercedes-Maybach’ ve ‘Virgil Abloh’ logolarına da ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı, mimar ve moda tasarımcısı Virgil Abloh ile ortaklaşa geliştirilen bu yeni model, sınırlı sayıda üretilecek ve yeni alıcılarına sunulacak. Yalnızca 150 adetle sınırlı kalacak olan ‘Maybach by Virgil Abloh’un fiyatı henüz açıklanmadı. Yeni 2023 model S680’in 215 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olması beklenirken, bu özel üretim modelin fiyatının çok daha üst düzey olması bekleniyor.