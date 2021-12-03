Merkez Bankası Dövizdeki Yükselişe Yine Müdahale Etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, paylaştığı açıklamada dövizdeki yükselişe yeniden piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

Haftalardır dövizde süren anormal artış, en sonunda doların 14 bariyerine dayanmasına kadar gelmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararlarıyla alevlenerek yükselen dövize geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, doğrudan müdahale etmişti. Merkez Bankası’nın doğrudan resmi müdahalesi, 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk müdahaleydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz dakikalarda paylaştığı açıklamayla döviz kurlarına yeniden müdahale ettiğini duyurdu. Merkez Bankası, paylaştığı açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası'nın açıklaması:

Müdahalenin etkisiyle düşüş yaşandı:

TCMB'nin son müdahalesiyle birlikte 13,65-13,70 TL bandında dolaşan dolar, 13,34 seviyesine kadar düştü. Fakat dolar, şu anda 13,57 TL seviyelerinde seyrediyor.

Daha önceki müdahalenin boyutu 1 milyar dolardı:

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı doğrudan müdahalenin boyutlarının yaklaşık 1 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. Bunun 700 milyon dolarlık kısmı, piyasaya doğrudan dolar satımı yönündeydi.