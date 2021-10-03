Son günlerde yeniden sık sık duymaya başladığımız Merkür retrosu gerçekten teknolojik aletleri ya da iletişimimizi etkiler mi? Gezegen bu dönemde gerçekten geriye doğru mu hareket ediyor? Astroloji ile astronominin savaşını kızıştıran olaylardan biri olan Merkür retrosunu gelin birlikte detaylarıyla inceleyelim.

Burçlar, retrolar, doğum haritaları… Astroloji, yıldızlara ve gezegenlere baktığında oldukça enteresan şeyler görüyor. Örneğin doğduğunuzda gezegenlerin ve yıldızların konumunun nasıl olduğu, astrolojiye göre karakterinizi ve hatta geleceğinizi belirliyor.

Hatta bizden 77 milyon km uzaktaki Merkür'ün 'geri gitmesi' astrolojiye göre iletişim problemlerinden teknolojik aletlerin bozulmasına kadar pek çok şeyi etkiliyor. Peki bunun gerçekten imkanı var mı, astronomi ve astroloji Merkür retrosu hakkında ne söylüyor, gezegen gerçekten geri geri mi gidiyor? Birlikte bakalım.

Öncelikle, Merkür retrosu astrolojiye göre ne anlama geliyor?

TDK'de en kısa haliyle 'yıldız falcılığı' olarak tanımlanan astroloji, temelde gök cisimlerinin hareketlerini, konumlarını ve bunların insan hayatı üzerindeki etkilerini inceleyerek yorumluyor. Bilimsel herhangi bir dayanağı olmasa da oldukça geniş bir kitle tarafından kabul gören astrolojide astrologlar bu 'incelemeleri' sonucu hayatlarımız hakkında enteresan yorumlar yapıyor

En popüler olanı burçlar olsa da, Merkür retrosu da adını sık duyduğumuz bir olay. Astrologlara göre Merkür retrosu Merkür'ün hareketinin normal hareketi dışına çıkıp geriye gittiği ya da 'yavaşladığı' döneme verilen ad. Bu dönemde Merkür'ün geriye gitmesi pek çok şeyi etkiliyor. Örneğin iletişimlerde problemler yaşanabiliyor, teknolojik aletler bozuluyor, bu dönemde iş anlaşmaları yapmamamız ve yeni teknolojik aletler almamamız söyleniyor.

Merkür geri geri mi gidiyor?

Aslında Merkür retrosunun sözde etkilerinin gerçeklikten hayli uzak olduğunu anlamak için elimizde oldukça güçlü bir kanıt var. Merkür retrosu olarak anılan bu dönemde aslında Merkür'ün hareket yönünü değiştirip geriye doğru gittiği ya da kısa süreliğine yavaşladığı falan yok. E peki Merkür geriye doğru gitmiyorsa nereden çıkmış bu, uydurmuşlar mı? Hayır, tam olarak öyle de değil.

Gezegenler her gece yıldızlara göre biraz daha doğuya doğru hareket etmiş olurlar. Yani yönleri doğuya doğrudur. Ancak kimi dönemlerde bazı gezegenlerin doğuya doğru değil de batıya doğru hareket ettiği gözlemlenir. Fakat bu aslında uzun zamandır tanımladığımız bir illüzyondan ibaret.

Bu illüzyonun sebebi ise söz konusu gezegen ile Dünya'nın Güneş etrafında hareketleri ve yörünge hızları. Hızların farklı olması sebebiyle Dünya ve Merkür'ün konumlar zaman içerisinde değişiyor ve sanki Merkür geri hareket etmeye başlamış gibi görünüyor. Ancak iki gezegen birbirlerini yörüngede yeniden yakaladıklarında bu illüzyon da ortadan kalkıyor.

Yani iddia edildiği gibi Merkür'ü yılın belli dönemlerinde hareket yönünü değiştirmesi ya da normalden daha yavaş ilerlemeye başlaması gibi bir durum söz konusu değil.

Bir illüzyonun hayatımızı etkileme ihtimali üzerine de konuşalım mı?

Merkür retrosuna yüklenen anlam, bu illüzyon ve Merkür'e mitolojide yüklenen anlamın bir kesişimi. Merkür, Roma mitolojisinden ismini alan bir gezegen ve bu mitolojide iletişim, ticaret, maddi kazanç gibi pek çok konuyla ilişkilendiriliyor. Yunan mitolojisindeki karşılığı ise Hermes. Haliyle bu 'iletişim ve para' tanrısını temsil eden gezegenin 'geri gitmesi' bu konularda yaşanabilecek gerileme ve sorunlara yoruluyor.

Ancak tabii ki, bu türden bir etkinin gerçekten var olması mümkün değil. Yalnızca retrolar için değil; genel olarak gezegenlerin ve yıldızların konumunun ve hareketlerinin insan hayatı üzerinde etkisinin olmadığı, pek çok bilimsel veriyle desteklenen ve kesinliğinden emin olduğumuz bir durum. Korkmanızı gerektirecek tek gök cismi hareketi, dinozorları tarih sahnesinden silen çarpışmaya benzer bir göktaşı çarpması olsun, geri kalan hiçbir şey için korkmaya gerek yok.