Messenger Artık Facebook ile Girişi Şart Koşacak

En çok kullanılan ücretsiz mesajlaşma platformlarından biri olan Messenger’a indirip giriş yapmak, eğer bir Facebook hesabınız yoksa artık imkansız. Çünkü telefon numarası kullanarak uygulamaya giriş yapma devri kapandı. Peki Messenger’a giriş yapmak için Facebook hesabı kullanma zorunluluğunun arkasında yatan asıl sebepler ne?

Facebook Messenger uygulamasını indirip kullanmak için Facebook kullanıcısı olma zorunluluğu eskiden yoktu. Telefon numaranızı kullanarak yalnızca Messenger’a üye olabiliyordunuz. İşte Facebook artık bu kuralı değiştirip Messenger’a giriş yapmak için Facebook hesabı kullanma zorunluluğu getiriyor.

Tabii ki Facebook Messenger uygulamasını eskiden kullanan kullanıcılar için bu zorunluluk geçerli değil. Telefon numarasını kullanarak Messenger üyesi olan kişiler en azından şimdilik uygulamayı aynı şekilde kullanmaya devam edebilecek. Bahsi geçen zorunluluk yalnızca yeni kullanıcılar için geçerli olacak.

Messenger için Facebook hesabı kullanma zorunluluğu neden getiriliyor?

Bir Facebook sözcüsü yapılan değişikliğin temel sebebi olarak zaten birçok kullanıcının Messenger’a giriş yaparken Facebook hesabı kullanıyor olmasını gösteriyor. Bu yüzden de bu işlemi daha kolay bir hâle getirmek için böyle bir yol izlediklerini de ekliyor. Tabii ki de dev şirketin bunun ötesinde planları olduğunu görmek mümkün.

Facebook hesabı kullanma zorunluluğu getirmelerinin arkasında yatan sebeplerden bir diğeri yine yapılan açıklamalar içinde bulunuyor. Facebook şirketi bir süredir Whatsapp, Instagram ve Messenger uygulamalarını birlikte çalışabilir bir hâle getirmek istediğini söylüyor. Yapılan bu değişiklikle birlikte, hepsi Facebook’a ait olan bu üç platformun kendi içlerinde daha kolay iletişim kurabileceği söyleniyor.

Facebook, yalnızca bununla kalmayıp bu üç platformun kendi aralarında kurduğu iletişimin uçtan uca korumalı olacağının da altını çiziyor. Bu sayede yalnızca gönderici ve alıcı kişiler bu mesajları görüntüleyebilecek. Yani Facebook, gizlilik ilkesini benimseyen yenilikler peşinde olduğunu söylüyor. Hatta şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, 2019 yılının başlarında, geleceğin gizli olacağını düşündüğü yönünde bir açıklama da yapmıştı.

Facebook’un, Messenger hamlesiyle birlikte başarmak istediği asıl şey ne?

Facebook’un asıl amacını kısaca anlatmak gerekirse, uzun vadede Whatsapp, Instagram ve Messenger uygulamalarını ayrı ayrı kullanmaya gerek kalmadan, rehberde bulunan herkese kolayca ulaşabilmeyi sağlamak istiyor. Ancak bunun yanında bahsedilmesi gereken şeyler de var tabii.

Bu hamle çoğu çevreler tarafından benzer şekilde yorumlanıyor: Facebook, gizlilik odaklı bir iletişim platformu oluşturmak için Facebook şirketinin sahip olduğu tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplamak istiyor. Ancak gizlilikten kasıt az önce bahsettiğimiz uçtan uca koruma tarzı bir gizlilik değil. Daha çok kişi ve kişilere özel bir platform olma yolunda ilerlemek isteniyor.

Facebook yıllardır herkese açık sosyal medya platformlarını devam ettirmeyi başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Yukarıda bahsettiğimiz gizlilik ise tam olarak bunu değiştirecek gibi duruyor. Yani şirket artık özel grup sohbetleri ve kişiler arası iletişim tarafında girişimler yapmaya odaklanmış gibi görünüyor.

Ayrıca şirketin uçtan uca korumalı bir platformlar arası sohbet uygulamasına sahip olmak için üç uygulamayı da aynı altyapı üzerinde çalıştırmayı hedeflediği gelen bilgiler arasında. Messenger uygulamasına giriş yapmak için Facebook hesabıyla giriş zorunluluğu getirilmesi de aslen bununla ilişkili. Çünkü böylece tüm sosyal ağlar üzerinde uçtan uca koruma daha kolay gerçekleştirilebilecek.

Tabii veri ihlâli gerekçesiyle art arda davalar açılması Facebook’un bu konuda gerçekten de gizlilik odaklı adımlar atıp atmayacağı konusunda güven endişeleri doğuruyor. Bu yüzden de ana görevi tüketici haklarının korunması olan Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook’un atacağı adımları yakından takip edecek.

Atılan adımlar Facebook’un rekabet gücünü nasıl etkileyecek?

Facebook’un veri koruma ve gizlilik endişelerini gidermeye yönelik girişimleri olacak. Eğer bu girişimlerde başarı sağlanırsa hem eski kullanıcılar Messenger’ı yeniden kullanmaya başlayacak hem de yeni kullanıcılar kazanılacak. Böylece Facebook’un mesajlaşma tarafında en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Apple iMessage gibi hizmetler karşısında eli güçlenecek.

iMessage ABD’de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması ve uçtan uca korumalı bir hizmet. Tabii ki Facebook’un mesajlaşma tarafında tek rakibi iMessage değil. Telegram gibi uçtan uca korumalı olan birçok mesajlaşma uygulaması Facebook tarafından bir hamle yapılmadığı sürece, Whatsapp kullanıcılarını kendisine çekmeye devam edecek gibi duruyor. Yani Facebook’un bu hamleyi şimdi yapması tesadüf değil.

Şirketin sahip olduğu tüm uygulamalar sayesinde 2,7 milyardan daha fazla olan kullanıcı havuzu, reklam verenler için de büyük bir fırsat sunuyor. Haliyle bu platformlar reklam verenler için son derece çekici hâle geliyor. Kullanıcı havuzunun büyük bir bölümünüyse 1,3 milyardan fazla kullanıcıyla Messenger oluşturuyor.

Facebook'un Messenger'a giriş yaparken Facebook hesabı kullanma zorunluluğu getirdiğinden, aynı zamanda bu hamleyi neden yaptığından bahsettiğimiz yazımızın sonuna geldik. Zaman geçtikçe Facebook'un atacağı adımların kullanıcılar tarafından ne şekilde karşılanacağını hep birlikte göreceğiz.