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Meta, Akıllı Gözlüklerle İnsanların Gizlice Çekilmesini Engelleyecek Güncelleme Yayımladı

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Meta, akıllı gözlüklerinde gizlice video çekilmesini engelleyecek bir güncelleme yayımladı.

Meta, Akıllı Gözlüklerle İnsanların Gizlice Çekilmesini Engelleyecek Güncelleme Yayımladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta, akıllı gözlük deyince en iyi markalardan biri konumunda. Özellikle Meta Ray-Ban gözlükleri dünya çapında büyük ilgi görüyor. Ancak bu gözlükler, bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. İnsanların gözlükler yoluyla başkalarının gizlice görüntülerini çekmeleri bunlardan biri.

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Şimdi ise firmadan bu konuda hamle geldi. ABD’li teknoloji devi, gözlüklerine yönelik artan kamuoyu baskısı ve gizlilik endişelerinin ardından cihazlarında bazı değişikliklere gittiğini açıkladı. Artık öyle kolay kolay birinin fark etmeden videosunu çekmek mümkün olmayacak.

İçerikten Görseller

Meta, Akıllı Gözlüklerle İnsanların Gizlice Çekilmesini Engelleyecek Güncelleme Yayımladı
met

LED ışık kurcalandığı veya kapatıldığı anda gözlük görüntü almayacak

met

Yayımlanan yeni güvenlik güncellemesi, akıllı gözlüklerin üzerinde yer alan ve video kaydı esnasında yanan küçük LED ışık ile alakalı. Daha gizli çekimler yapmak için bazı kullanıcılar bu ışığı kapatma veya görünmesini engelleyen yöntemlere başvurabiliyordu. Bu da karşıdakinin video çekildiğini anlamasını zorlaştırıyordu.

Meta, LED ışığın kurcalandığı, kapatıldığı veya fiziksel olarak zarar gördüğü tespit edilirse kamera fonksiyonunun tamamen kapatılacağını aktardı. Yani LED ışığa bir şey yapılırsa cihaz görüntü alamayacak. Bu radikal adım, özellikle cihazın gizlice kayıt yapması için LED’i kapatanlara karşı bir önlem olarak geliyor.

Meta aslında daha önce de gizlilik ışığının manipüle edilmesini engellemek adına bazı yazılımsal önlemler denemişti. Örneğin, ikinci nesil akıllı gözlüklerden itibaren LED ışığın önü bantla veya başka bir nesneyle kapatıldığında sistem bunu algılayabiliyordu. Ancak bunu atlatmanın yolları bulunmuştu ve kötüye kullanımların sayısı iyice artıyordu. Yeni güncellemenin bunu çözmesi bekleniyor.

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