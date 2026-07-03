Steam Machine'in İlk RLOD Vakası Yaşandı: Çalıştıktan 20 Dakika Sonra Kırmızı Işık Hatası Verdi!

Steam Machine'in ilk şanslı sahipleri cihazlarına ulaştılar fakat bir kullanıcıda 20 dakika içinde tarihin "ilk Steam Machine RLOD vakası" yaşandı.

Xbox 360 döneminin o korkulu rüyası "Üç Kırmızı Işık" (RROD) hatası, nice konsolu oyun mezarlığına gömmüştü. Yıllar geçti, teknoloji gelişti derken, tarih tekerrürden ibaret olduğunu bize bir kez daha kanıtladı.

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Steam Machine'in ilk şanslı (!) kullanıcılardan biri, cihazını kutudan çıkarıp çalıştırdıktan sadece 20 dakika sonra cihazda kırmızı bir çizgi belirdi. Zamanında pek çok kişinin kâbusu olan hata, RLOD adıyla artık Steam Machine sahiplerinin korkulu rüyası olacak gibi.

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Sorunun ekran kartında olduğu ortaya çıktı

Steam’in destek sayfasına göre bu kırmızı çizginin konumu rastgele değil. Çizgi tam ortadan sağa doğru uzanıyorsa, bu durum ekran kartının tamamen çöktüğü anlamına geliyor.

Sıradan bir masaüstü bilgisayarınız olsaydı, bozulan ekran kartını söküp yerine yenisini takarak yolunuza devam edebilirdiniz ancak Steam Machine cephesinde işler o kadar kolay değil. Cihazın içindeki GPU anakarta lehimli olduğu için kullanıcının evde yapabileceği hiçbir şey yok. Cihazın ya tamamen değişmesi ya da fabrikada çip değişimi görmesi gerekiyor.

Zaten tuzlu fiyatı ve ilk partideki stok sorunları nedeniyle eleştirilen Steam Machine, bu donanım faciasıyla ilk sınavında sınıfta kalmış gibi görünüyor. Yakında SteamOS işletim sisteminin diğer bilgisayarlara da geleceğini düşünürsek, şu aşamada bu konsol-PC cihaza devasa paralar dökmek ne kadar mantıklı, büyük bir soru işareti. Keza bu durumun fabrikasyon sebepli nadir bir hata mı, yoksa kronik bir kriz mi olduğunu zaman gösterecek.