Meta, önümüzdeki ay müşterilerin Quest sanal gerçeklik gözlüğü ve Portal cihazını test edebileceği ilk perakende mağazasını açıyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp ana şirketi Meta, ilk donanım perakende mağazasını ABD’nin Kaliforniya eyaletinde açıyor. 9 Mayıs tarihinde açılacak olan mağazaya gelecek olan ziyaretçiler, Meta’nın Portal video cihazlarını ve Quest sanal gerçeklik gözlüklerini deneyip satın alabilecekler.

Meta mağazasında sadece Meta ürünleri değil, markalarla ortaklaşa çıkarılan başka ürünler de satılacak. Örneğin geçen yıl piyasaya sürülen Ray-Ban Stories akıllı gözlükleri de burada tanıtılacak ve müşteriler tarafından online olarak satın alınabilecek.

Meta mağazasında çok kapsamlı bir deneme alanı olacak

Meta mağazasında müşterilerin bir mağaza çalışanıyla Portal’ın video arama özelliklerini test edebileceği bir deneme alanı bulunacak. Müşteriler, Quest 2’nin Beat Saber, GOLF+, Real VR Fishing ve Supernatural gibi oyunlarının demolarını test edebilecekler.

Müşteriler ayrıca yerleşik kameralarla video kaydedebilen ve paylaşabilen Ray-Ban gözlüklerinin farklı stillerini deneyebilecek ve satın almadan önce test edebilecekler. Meta’nın bu hamlesi, geçen yıl ilk perakende mağazasını açan Google gibi şirketlerin ayak izlerini takip ediyor. Donanım satışları açısından düşünecek olursak da, metaverse hedefleri ve donanım ile deneyimin giderek önemli hale geldiği bir dönemde bu Meta için önemli bir adım.

Ray-Ban Facebook Stories gözlüğünü incelediğimiz videoya göz atmak isterseniz;