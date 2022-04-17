Facebook'un geçtiğimiz aylarda Ray-Ban iş birliğiyle piyasaya sürdüğü akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories aracılığıyla WhatsApp üzerinden mesajlaşılabilmesi ile ilgili çalışmalara başlandı.

Giyilebilir teknoloji sektörü, her geçen gün karşımıza yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Belki bundan 20 yıl önce bir akıllı saat aracılığıyla arkadaşlarımızla konuşabileceğimiz söylense, birçoğumuz buna güler ve geçerdik. Ancak günümüzde bu ve buna benzer pek çok giyilebilir teknoloji hayatımızda yerini almış durumda. Öyle ki birçoğumuz artık bu teknolojiler karşısında şaşıramıyoruz bile.

Geçtiğimiz aylarda yine buna benzer bir haber, Ray-Ban ve Facebook'tan gelmişti. Normal bir gözlük gibi görünen Ray-Ban Stories tanıtılmıştı. Oldukça büyük bir ilgi gören gözlük, kullanıcıların video kaydı almasına ve paylaşım yapmasına olanak sağlıyordu. Bugün ise Ray-Ban'ın, WhatsApp ile iş birliği yaparak gözlüklerimiz yardımıyla mesajlaşabileceğimiz bir proje üzerine çalıştığı ortaya çıktı.

Ray-Ban Stories kullanıcıları gözlüklerini kullanarak mesajlaşabilecek

XDA-Developers çalışanları, WhatsApp’ın 2.22.9.13 beta sürümünde geleceğe dair bazı ipuçları veren bazı bilgiler keşfetti. Bu bilgilere göre, Facebook Asistan yardımıyla Ray-Ban Stories kullanıcıları mesajlaşmak için gözlüklerini kullanabilecek. Sistemin çalışma şekliyle ilgili edinilen bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı. Ancak rapora göre, Ray-Ban Stories Facebook Asistan’a bağlanarak mesajları dikte edebilecek ve böylelikle yürürken veya araba sürerken telefonunuza bakmadan mesaj yazabilmenize olanak sağlanacak.

Bu proje için iş birliği yapan iki şirketin yeni bir akıllı gözlük modelini piyasaya sürmek yerine uygulamayı Ray-Ban Stories’e getirmesi gündemde. Ancak WhatsApp’ın ilerleyen günlerde bu çalışmalarıyla ilgili daha detaylı bilgiler vermesi ve uygulamanın çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii kullanıcıların Ray-Ban Stories’e sahip olmadıkça veya Facebook hizmetlerini kullanmadıkça bu uygulamadan faydalanamayacak olduğunu da hatırlatmak da fayda var. Bu sebeple yeni teknoloji sevindirici olduğu kadar bir miktar da kalp kırıcı. Umuyoruz ilerleyen günlerde bu teknolojinin daha uygun fiyatlı olduğu günleri de görebiliriz.