Xbox, Meta ile iş birliği içerisinde yeni VR seti Meta Quest 3S Xbox Edition'ı piyasaya sürdü. Oyunseverler için özel üretilen bu paketin içinde ise âdeta yok yok.

Xbox severler için merakla beklenen VR cihazı nihayet tanıtıldı. Artık Master Chief’in kaskını takıp savaşa hazır hissetmek hayalden ibaret değil. Meta ve Xbox iş birliğiyle geliştirilen Meta Quest 3S Xbox Edition satışa çıktı.

Xbox VR sektörüne girişinde de tıpkı el konsolu üretiminde yaptığı gibi farklı bir firma ile çalışmayı tercih etmiş durumda. Sınırlı sayıda üretilen bu özel sürüm Meta Quest 3S Xbox Edition, 399 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kutu içeriğinde de âdeta yok yok.

Meta Quest 3S Xbox Edition kutu içeriği neler?

Xbox temalı siyah-yeşil tasarıma sahip bir Meta Quest 3S

Xbox desenli kumandalar

Elite Kayış (normalde ayrı satılır)

Sınırlı üretim özel bir Xbox kontrol cihazı

128 GB depolama

3 aylık Xbox Game Pass Ultimate

3 aylık Meta Horizon+ üyeliği

Bu cihazla hem en yeni VR oyunlarını (Batman Arkham Shadow gibi) hem de klasikler olan Assassin’s Creed Nexus ve Beat Saber gibi oyunları oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Xbox Game Pass sayesinde oturduğunuz yer fark etmeksizin Xbox oyunlarını kocaman sanal bir ekranda oynayabiliyorsunuz. Üstelik cihaz tamamen kablosuz çalışıyor.

Yani TV kapma derdi yok, el konsolu tutarken boyun ağrısı çekmek yok. Hatta çocuklarınız Baby Shark izlerken siz aynı odada Doom oynayabilirsiniz, üstelik onlar farkına bile varmadan. Normalde ayrı ayrı satın almanız gereken içerikler (yaklaşık 119 dolarlık ek değer), bu özel pakette ücretsiz olarak geliyor. Ayrıca bu tasarıma sahip başka bir Meta Quest 3S de yok.

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Şimdilik ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belirsiz ama gelecek süreçte detaylar ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.