Microsoft, Windows PC ve Xbox oyuncuları için geliştirdiği yeni özellikleri açıkladı. Özellikle Copilot for Gaming, oyun deneyiminde yeni bir sayfa açabilir.

Microsoft, Xbox ve Windows bilgisayarlar için oyun odaklı yepyeni özellikleri duyurdu. Hem konsol hem de PC oyuncularına hitap eden bu yenilikler, oyun deneyimini daha kişisel, erişilebilir ve etkileşimli hâle getiriyor. Mobilde test edilmeye başlanan Copilot for Gaming, oyunculara oyun içi rehberlik sunarken; Xbox PC uygulamasına gelen toplu oyun kütüphanesi ve yayıncı kanalları, farklı platformlardaki içeriklere ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Konsol tarafında ise Game Hub’lar, özelleştirilebilir ana ekran ayarları ve ücretsiz oyunlara özel avantajlar gibi yenilikler öne çıkıyor. Ayrıca oyun kayıtlarının bulutla senkronizasyonu daha kolay erişilebilir ve güvenli hâle getirilirken; dokunmatik ekran, fare ve klavye desteği genişletildi. Game Pass’e eklenen yeni oyunlar, dinamik arka planlar ve “Xbox Play Anywhere” özelliğiyle platformlar arası geçiş daha sorunsuz bir hâl alıyor. Microsoft, oyunculara her ortamda kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Microsoft’un yeni oyun özellikleri şu şekilde:

Copilot for Gaming (Beta) – Mobil Cihazlarda Testler Başladı

Oyunlarda oyunculara yardımcı olan yeni dijital asistan Copilot, artık Xbox mobil uygulamasının beta sürümünde (iOS ve Android) erken erişime açıldı. Önümüzdeki dönemde ROG Xbox Ally cihazlarında da kullanıma sunulacak.

Bu ilk sürümde Copilot’a oynadığınız oyunla ilgili sorular sorabilir, takıldığınız yerlerde yardım isteyebilirsiniz. Copilot for Gaming; ipuçları, rehberlik ve hatta video desteğiyle oyunculara gerçek zamanlı koçluk yapıyor.

PC’de Oyun Deneyimini Geliştiren Yenilikler

Toplu Oyun Kütüphanesi: Xbox Insider üyeleri, artık Windows ve taşınabilir cihazlardaki Xbox PC uygulamasında oyunlarını tek bir kütüphane altında görebilecek. Xbox, Game Pass, Battle.net ve diğer PC mağazalarındaki oyunlara doğrudan erişim sağlanabilecek.

Yayıncı kanalları: Game Pass sekmesinde artık yayıncılara özel kanallar yer alıyor. Bu kanallar sayesinde sevdiğiniz yayıncıların oyunlarına kolayca ulaşabilir, ikonik karakterler ve popüler seriler arasında gezinebilirsiniz.

Xbox Konsol Güncellemeleri

"En Son Kullanılanlar" Listesi Özelleştirmesi: Artık ana ekrandaki en son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesini kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Sistem uygulamalarını gizleyebilir, favorileri sabitleyebilir veya gösterilen kutucuk sayısını azaltabilirsiniz. Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Oyunlar ve Uygulamalar yolunu izleyerek bu seçeneklere ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Oyunlara Özel Avantajlar: Game Pass Ultimate veya PC Game Pass aboneleri, bazı ücretsiz oyunlarda kozmetik eşyalar, karakter kilidi açma, oyun içi para gibi avantajlara erişebilecek. Konsolda “Daha Fazla Avantaj” sayfasını, mobilde ise oyunların ürün detay sayfasını kontrol ederek bu içeriklere ulaşabilirsiniz.

Game Hub’lar: Yeni Game Hub özelliği sayesinde bir oyunu seçtiğinizde o oyunla ilgili başarılar, arkadaş aktiviteleri, ekran görüntüleri, eklentiler ve daha fazlası tek bir yerde toplanıyor. Hızlıca oyuna başlamak için sadece A tuşuna iki kez basmanız yeterli. Bu özelliği etkinleştirmek veya özelleştirmek için Ayarlar > Genel > Kişiselleştirme > Oyunlar ve Uygulamalar bölümünü kullanabilirsiniz.

Bulut Oyunlarında Kayıt İyileştirmeleri: Artık kaydedilen verilerin hangi cihazda kaldığını, ne zaman senkronize edildiğini, varsa hata mesajlarını ve yapılması gerekenleri görebileceksiniz. Bu sayede veri kaybı riski azalacak, senkronizasyon sorunlarında oyuncular daha bilinçli hareket edebilecek.