Xbox'ın geçtiğimiz hafta Xbox Showcase'de resmî olarak tanıttığı yeni ve ilk el konsolu ROG Xbox Ally'ın ön sipariş tarihi ve fiyatı sızdırıldı.

Yeni bir sızıntıya göre Xbox'ın geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni el konsolu ROG Xbox Ally'nin ön siparişleri Ağustos ayında başlayacak. Ekim ayında ise resmî olarak piyasaya sürülecek. Üstelik sızıntıya göre konsolun fiyatı da belli olmuş durumda.

Uzun zamandır Xbox'ın Steam Deck ve Nintendo Switch'e rakip olacak bir el konsolu üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Söylentiler geçtiğimiz hafta düzenlenen Xbox Showcase'de doğrulanmıştı. Konsolu daha önce de ortaya çıktığı üzere Asus geliştiriyor.

ROG Xbox Ally fiyatı ne kadar?

Sızıntıya göre Ekim ayında piyasaya sürülmesiyle birlikte Avrupa'da ROG Xbox Ally modeli 599 €, ROG Xbox Ally X modeli ise 899 € fiyat etiketine sahip olacak. ROG Xbox Ally; oyuncuların Xbox Game Pass'teki tüm oyunları ve Steam, GOG, Ubisoft Connect gibi platformlardaki oyunları da her yerde oynayabilmelerini sağlayacak.

İki model arasındaki farklar ise işlemci gücü ve depolama alanı. Beyaz model olan ROG Xbox Ally'da AMD Ryzen Z2 A işlemci ve 512 GB depolama bulunurken, siyah model olan ROG Xbox Ally X'de daha güçlü AMD Ryzen Z2 Extreme işlemci ve 1 TB depolama bulunuyor.

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