Antalya'da kişilere Instagram takipçi sayılarını artırma ve mavi tik vaatleri veren iki kişi yakalandı.

Twitter’da başlayan ve bir hesabın orijinal ve gerçek, ünlü bir kişiye, kuruma veya yetkiliye ait olduğunu ifade eden ‘mavi tik’, günümüzde neredeyse her platformda yer alıyor. Tabii iş böyle olunca kötü amaçlı kişiler de bu özellikten bir şekilde faydalanıyor.

Daha önce pek çok kez örneğini duyduğumuz mavi tik dolandırıcılığında yeni bir örnek daha ortaya çıktı. Antalya Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü, mavi tik vaadiyle dolandırıcılık yapan iki kişiyi yakaladı.

280 bin TL’yi aşkın dolandırıcılık:

Paylaşılan bilgilere göre Ö.O. ve Ş.K. isimli şahıslar, sadece Antalya’da iki ayrı olayda 11 bin 700 TL, diğer illerde 17 farklı ayrı olayda ise toplam 288 bin 600 TL değerinde dolandırıcılık gerçekleştirdi.

İki ismin yakalanması ise, verdikleri vaadin yerine getirilmediğine dair gelen ihbarlar sonucunda gerçekleşti. Emniyet ekipleri, iki kişiyi Demre ilçesindeki adreslerinde yakaladı. Kişilerin dijital materyallerine de el konuldu.

Her 10.000 takipçi için tutar alınıyor:

İki ismin vatandaşlara WhatsApp üzerinden Instagram’daki takipçi sayısını artıracaklarını ve mavi tik alacaklarını söylediği paylaşıldı. Vaat sunulan hesaplarda her 10 bin takipçi başına tutar belirlediği ifade edildi.