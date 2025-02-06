Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ın çıkış tarihi PlayStation Store’daki listeleme ile ortaya çıktı. Oyun için belirtilen tarih 28 Ağustos.

Konami tarafından geliştirilen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ın çıkış tarihi, PlayStation Store’daki listelenen bilgiler ile ortaya çıktı. Henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da oyun için belirlenen tarih 28 Ağustos olarak görünüyor.

Kullanıcılar tarafından PlayStation Store’un arka planında yeni bir fragmanın yer aldığını fark etti. Fragmanda oyunun bazı sahneleri ve ikonik boss savaşları gösterilirken sonunda ise çıkış tarihi olarak 28 Ağustos bilgisi yer aldı.

Resmi duyuru yakında gelebilir

Fragmanda oyunun yenilenen grafikleri ve oynanış detayları yer alırken Snake Eater’daki önemli sahneler ve boss savaşları da dikkat çekiyor. Aynı zamanda fragmanda Snake vs. Monkey mini oyununun da yer aldığı görülüyor. Bu modun tüm platformlara mı yoksa yalnızca PlayStation’a mı özel olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan daha önce yaptığı sızıntılarla bilinen bir kaynak, Şubat ayında bir PlayStation State of Play etkinliği düzenleneceğini öne sürdü. Eğer bu doğruysa Konami’nin fragmanı bu etkinlik sırasında resmi olarak duyurması beklenebilir.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, 2004 yılında çıkan Metal Gear Solid 3: Snake Eater’ın yenilenmiş versiyonu olarak geliyor. Mayıs 2023’te duyurulan remake, tamamen yenilenmiş görseller ve Unreal Engine 5 ile geliştirildi. Oyunun seslendirmeleri ise orijinal kayıtlarla korunacak yeni seslendirme yapılmayacak.

Şu anki bilgilere göre, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 28 Ağustos’ta piyasaya sürülecek. Konami’nin bu tarihi resmi olarak duyurup duyurmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.