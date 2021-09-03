Metin Akpınar ülkemizin ulusal hazinelerinden biri, bu konuda -birkaç kişi dışında- herkes hemfikir. Fakat bu belgeseli izlediğinizde aslında onu tam anlamıyla tanımadığınızı fark ediyorsunuz.

Metin Akpınar, filmleriyle önemli bir saygınlık kazanmış olsa da yeni nesil, onun tiyatro kariyeri ve kişiliği hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Bu belgesel sayesinde usta ismin aslında ne denli büyük bir karakter olduğunu anlıyorsunuz.

"İyi ki Yapmışım", Metin Akpınar'ın hayat öyküsünü, başarılarla dolu kariyerini, Zeki-Metin efsanesinin doğuşunu, Devekuşu Kabare oyununu incelikle anlatıyor. Türk tiyatrosuna olan katkılarını, Hababam Sınıfı filmlerine olan etkilerini ve daha pek çok önemli hikayenin detaylarını öğreniyorsunuz.

1 saat 54 dakikalık belgesel su gibi aktığı için belgesel sevmeyen kitleyi dahi kendine hayran bırakacak potansiyelde.

Selçuk Metin’in yönettiği, Zeynep Miraç’ın senaryosunu yazdığı belgeseli Tilbe Saran seslendirdi. Müziklerini Murat Evgin’in yaptığı yapımın görüntü yönetmenliğini ise Uğur İçbak yaptı.

Demet Akbağ, Perran Kutman, Nevra Serezli, Ferhan Şensoy, Demet Taner, Zeynep Oral, Suat Sungur, Cihat Tamer, Kandemir Konduk, Selam Sonat ve Dikmen Gürün gibi her biri değerli pek çok ismin katılımı da bulunuyor.

Zeki Alasya ile birlikte Hababam Sınıfı'nı tiyatro sahnesine taşımışlardı.

Efsane ikili, Rıfat Ilgaz'ın eserinden tiyatro sahnesine taşıyıp başarılı olduktan sonra "Bunu film yapalım" dediler fakat filmde oynayamadılar. Çünkü filmin yönetmeni Ertem Eğilmez yıldız isimlere yer vermek istemiyordu.

Zeki-Metin ikilisi ise tiyatrodan çok iyi kazanıyordu, filmden o kadar kazanamayacaklarının farkındaydılar. İşte bu gibi önemli hikayeleri içeren belgesel hakkında daha fazla spoiler vermek istemiyoruz, izlerken çok daha dikkat çekici hikayeleri öğreneceksiniz.

Devekuşu Kabare'den bazı sahnelerin de yer verildiği belgesel kimi zaman güldürürken kimi zaman gözlerinizin dolmasına neden oluyor.

Aslında sadece Metin Akpınar'ın öyküsünü değil Türkiye'nin de değişimini anlatan bir belgesel. Siyasi etkilerin kültür hayatını ne kadar etkilediğini görmek perspektifinizi genişletiyor.

Biliyorsunuz ki Akpınar yakın dönemde zor zamanlar geçirmişti.

Usta oyuncu, yapmış olduğu her şeyi iyi ki yapmış ve iyi ki hayattayken bu belgesel çekilmiş. Geç de olsa Metin Akpınar'ı bu kadar iyi tanıma fırsatı bulduğunuz için "İyi ki izlemişim" diyeceksiniz.

Yaşarken kıymetinin daha iyi anlaşılması umuduyla...