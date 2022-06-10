PUBG Oynamayı Yasakladı Diye Annesini Öldürdü

Hindistan'da 16 yaşındaki bir çocuk, yaşanan tartışma sonucunda PUBG oynamasını yasaklayan annesini, babasına ait bir silahla vurarak öldürdü. İşte oyun bağımlılığının ulaştığı seviyeyi gösteren kan donduran olayın detayları...

Akıllı telefon, internet ve video oyunların yaygınlaşması, insanlar arasında yeni bağımlılıklar türetti. Elbette tüm bağımlılıklar gibi oyun ya da telefonla ilgili bağımlılıklar da insanlar için tehlikeli. Ancak şimdi, bunun ne denli korkunç bir boyuta ulaştığını gösteren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre yalnızca 16 yaşındaki bir çocuk, PUBG oynamasını yasaklayan annesini, babasına ait bir silahla vurarak öldürdü. Olayın detayları kan donduracak türdendi.

Hindistan'ın Lucknow kentinde yaşanan olayda, anne ile oğlunun bir süre tartıştığı, sonra da seslerin kesildiği öğrenildi. Annesini PUBG oynamasına izin vermediği için öldüren çocuk, talihsiz kadının cesedini de 3 gün boyunca saklamaya çalışmıştı. 16 yaşındaki çocuk, kokan cesedi gizleyebilmek için oda spreyi kullanmıştı. Küçük çocuğun babasının ordu mensubu olduğu ve o süreçte evde olmadığı öğrenildi.

Suçunu itiraf etti

16 yaşındaki çocuk, olayın açığa çıkması ile gözaltına alındı. İlk ifadesinde annesini bir elektrikçinin öldürdüğünü anlatan genç, sonrasındaysa yaşananları itiraf etti. Olayın çıkış nedeninin ise evdeki belirli bir miktar paranın kaybolmuş olması gösteriliyor. Annesi, parayı oğlunun çaldığını söylemiş ve çıkan tartışmada da PUBG oynamasını yasaklamış...

Hindistan'da yaşanan olayı doğrudan PUBG'nin üzerine yıkmak çok da makul bir yaklaşım değil. Ancak yaşanan olaylar silsilesi, PUBG bağımlılığının gelmiş olduğu son noktayı gösteriyor...