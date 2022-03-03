Türkiye'nin önde gelen topluluklarından olan METUBIZ'in düzenlediği Liderlik ve Kariyer Zirvesi, 4-5-6 Mart tarihlerinde hibrit olarak düzenlenecek. Etkinliğin gelirleri ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlanacak.

Türkiye’nin en aktif öğrenci topluluklarından olan ÖDTÜ İşletme Topluluğu (METUBIZ), liderlik ve kariyer alanlarında uzman katılımcıların yer alacağı Liderlik ve Kariyer Zirvesini bu yıl 4-5-6 Mart tarihlerinde hibrit olarak düzenliyor.

Her yıl yaklaşık 900 katılımcıya ev sahipliği yapan ve geçtiğimiz yıl Furkan Korkmaz, Hakan Baş gibi önemli isimlerin konuk olduğu bu etkinlikte bu yıl da yine Türkiye’nin önde gelen CEO ve genel müdürleri katılacak. Etkliğin bilet gelirleri ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağışlanacak.

Türkiye'nin önemli CEO ve Genel Müdürleri ile tanışma fırsatı

Yapı Kredi, Sabancı Holding, Anadolu Efes, Metro, Arçelik, PMI, GSK, Reckitt, Aydem Enerji, Socar, Ak Sigorta, Unilever, Yıldız Holding, Vitra, Sun Express, Vivense ve Fevzi Gandur'un sponsorluğunda gerçekleşecek olan hem online hem de yüz yüze olacağı için mesafe engelini de ortadan kaldırıyor

Katılımcılar, etkinlik sayesinde network elde etmenin yanı sıra etkinliğin sonunda sürpriz çekilişler de yapılacak. Katılımcılar, ülkemizin önde gelen CEO ve genel müdürlerinin tecrübelerini dinleyip, kendileriyle tanışma fırsatı da bulabilecek.

Eğer sizde Liderlik ve Kariyer Zirvesi’ne katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak kayıt yaptırabilirsiniz.