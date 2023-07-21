FTC, Microsoft lehine verilen karara itiraz edeceği davayı, Microsoft'un talebini koşulsuz onaylayarak geri çekti.

18 Ocak 2022’de Microsoft, Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varmıştı. Fakat bu anlaşmaya özellikle ABD ve Birleşik Krallık’ta karşı çıkıldı, davalar görüldü.

Microsoft, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile olan davasında henüz geçtiğimiz günlerde zafere ulaştı. FTC, Microsoft lehine karara itiraz edeceğini açıklasa da bugün kritik bir gelişme daha yaşandı.

FTC, Microsoft’un davayı geri çekme talebini kabul etti!

Microsoft, 18 Temmuz’da FTC’den itiraz davasını geri çekmeyi talep etmişti. Bu talep, bugün, yani 21 Temmuz’da karşılık buldu. Şaşırtıcı bir şekilde FTC, Microsoft’un talebini hiçbir koşul sunmadan kabul etti.

Yeni karar, şu anlık Microsoft’un ABD’deki engellerden tamamen kurtulmuş olduğuna işaret ediyor. Ancak FTC’nin yeni bir dava açma olasılığı da bulunuyor.

Birleşik Krallık’ta durum ne?

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), geçtiğimiz günlerde satın alım hakkındaki davanın son karar tarihini 29 Ağustos’a kadar ertelemişti. Bu tarih, Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın geçerlilik tarihini (18 Temmuz) aşıyordu.

İkili, CMA’nın kararıyla birlikte anlaşmanın geçerliliğini uzatma konusunda hemfikir oldu. Anlaşmanın geçerliliği 18 Ekim’e kadar uzatıldı. Artık Birleşik Krallık’ta yapılması gereken tek şey, 29 Ağustos’a kadar beklemek olacak.