Avrupa Birliği'nin anti-tröst baskılarına karşılık Microsoft, Teams uygulamasını Office'ten bağımsız hâle getiriyor.

Avrupa Birliği, son dönemde teknoloji devlerini anti-tröst davalarıyla oldukça terletiyor. Birlik tarafından inceleme altına alınan Microsoft, üzerindeki baskıyı hafifletmek için Teams'i Office 365'den ayırmaya hazırlanıyor. Reuters'a konuşan bir Microsoft sözcüsü, konferans ve sohbet uygulamasında "müşterileri için durumu netleştirmek adına" değişiklikler yaptıklarını açıkladı. Firma, 2023 yılında Office ile Teams'i AB'de ayırmıştı.

Devam eden aboneliklerde değişiklik yok

Microsoft'un var olan müşterileri, şu andaki anlaşmalarından Teams ve Office gibi uygulamaları bir arada kullanmaya devam edebilecekler. Ayrıca bu üyelikleri yenilemek ya da devam ettirmek de mümkün olacak. Yeni abone olacak kişilerin ise Teams için 5,25 dolar ödemesi gerekecek. Office paketlerinin fiyatları ise 7,75 dolar ve 54,75 dolar arasında değişecek.

Microsoft, Teams'i ilk olarak geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Office paketinden ayırmıştı ancak bu durum sadece AB üyesi ülkeler için geçerliydi. O gün bu kararın alınmasında etkili olan unsur ise AB Komisyonu tarafından yapılan soruşturmaydı. AB Komisyonu, Teams ve Office'in bir arada sunulmasının rekabet kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirecekti. O dönemde ABD'de de Apple'a dava açılmıştı.

Reuters'a göre AB'nin Microsoft'a anti-tröst kurallarına uymadığı gerekçesiyle ceza kesmesi ihtimali devam ediyor. Anti-tröst davaları firmaları çok sert şekilde etkileyebiliyor. AB yasaları gereği böyle bir durumda firmalara yıllık cirolarının %10'una kadar ceza verilebiliyor.