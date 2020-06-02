ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un gelecekteki çift ekranlı cihazlarının katlanma mekanizmasını gösteren bir patent başvurusu ortaya çıktı. Patente göre Microsoft, gelecekteki cihazlarında geleneksel menteşe yapıları yerine mıknatıslı sistemler kullanacak.

Geçtiğimiz ayın sonlarında ABD Patent ve Marka Ofisi, Microsoft’un gelecekteki çift ekranlı cihazlarında görebileceğimiz bir patent başvurusunu yayınlamıştı. Patentte yer alan manyetik menteşe düzenekleri, birbirine doğru döndürülebilmeleri adına iki görüntü aygıtını bir araya getirmek için kullanılıyor.

Microsoft, bu patent başvurusunda gelecekteki Surface Neo benzeri cihazlarını kitap gibi ikiye katlayabilecek yeni bir tür teknolojiye odaklanıyor gibi görünüyor. Konsept, ayrıca Surface Neo çift ekranlı tabletin ekranlarından birinin altına yerleştirilebilecek bir klavyenin nasıl çalıştığını da gösteriyor.

Microsoft’un gelecekteki olası çift ekranlı cihazlarını gösteren patent başvurusu:

Microsoft’un bu patent başvurusunda yeni olan şey, iki ekranı bir arada tutan sabit bir menteşe yapısının olmaması. Burada iki ekran, geleneksel menteşe yapıları yerine yalnızca yeni bir mıknatıs sistemiyle birbirine bağlanıyor. Bu da gelecekte tanıtılacak çift ekranlı cihazları bambaşka bir yapıda görebileceğimiz anlamına geliyor.

Hemen yukarıdaki görselde yer alan Şekil 1C, manyetik menteşeler yardımıyla 90 derecelik açıyla katlanmış bir cihazı gösteriyor. Şekil 1D’deyse herhangi bir cihaz neredeyse 0 derecelik bir açıyla katlandığı zaman menteşelerin almış olduğu şekil tasvir ediliyor. Bu noktada manyetik menteşeler, kenarları birbirine doğru iterek cihazların birbirinden ayrılmamasını sağlıyor.

Microsoft, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından Mayıs 2020’nin sonlarında yayınlanan bu patent başvurusunu 2018’in dördüncü çeyreğinde yaptı. Patent görsellerinde de görebileceğimiz üzere iki ekran arasından sabit bir menteşenin kaldırılması, iki farklı ekranın tek bir ekranmış gibi görünmesini sağlıyor. Bu da çift ekranlı cihazlara daha estetik bir görünüm katıyor.

Microsoft’un bu patentte yer alan teknolojiyi herhangi bir cihazda kullanıp kullanmayacağı, kullansa bile böyle bir cihazın ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor. Yine de çift ekranlı cihazların giderek yaygınlaştığını, artan rekabet nedeniyle Microsoft’un da elini çabuk tutacağını varsayabiliriz.