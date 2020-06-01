Retina Ekranlı İlk MacBook Pro, Yakında Emekliye Ayrılıyor

Apple, Retina Ekran ile çıkan ilk MacBook Pro'yu artık satılmayan ve desteklenmeyen ürünlerini listelediği Klasik ve Eski Ürünler listesine ekliyor.

Apple, 2012 yılında çıkan Retina Ekran'a sahip 15 inç MacBook Pro'yu 'emekli' etmeye hazırlanıyor. Bu da demek oluyor ki 2012 MacBook Pro, önümüzdeki 30 gün içerisinde emekliye ayrıldığında artık bu ürün için teknik destek sağlanmayacak ve Apple servisleri tarafından bu bilgisayar için herhangi bir yeni yazılım veya donanım üretimi yapılmayacak. Bu bağlamda 2012 model 15 inç MacBook Pro'ya sahipseniz, bu bilgisayarı resmi olarak Apple tarafından tamir ettirmeniz için son günleriniz. Aksi takdirde bilgisayarınızı eski MacBook tamir eden servislerde veya kendiniz evde YouTube videolarıyla tamir etmek zorunda kalacaksınız.

Piyasa çıkmasının ardından neredeyse 8 yılı geride bırakan bu MacBook Pro modeli, tam olarak 30 Temmuz tarihinde Klasik ve Eski Ürünler listesine eklenecek fakat bu durum, her ürün için 7 yıl sınırlamasını içermiyor. Apple tarafından satılan Beats kulaklıklar ne zaman almış olursanız olun Apple tarafından hep satıştan kaldırılmış olarak nitelendiriliyor.

'Emekli' olacak olan MacBook Pro'ya yakından bakalım:

2012 yılında çıkan bu MacBook Pro modeli, 15 inç ekrana sahip ve Apple'ın yüksek çözünürlük ve piksel yoğunluklu ekranı olan Retina Ekran özelliğiyle gelen ilk MacBook olma unvanını taşıyor. Ayrıca bu MacBook Pro modeli şimdiki modellerde daha çok gördüğümüz ince tasarımı, seriye getiren ilk model konumunda fakat bu modelin birkaç eksisi de yok değil. 2012 MacBook Pro'da CD/DVD okuyucusu ve en önemlisi Ethernet portu bulunmuyor.

Apple'ın ürünlerini 'Klasik' ve 'Satıştan Kaldırılmış' olarak kategoriye ayırmasıysa şu şekilde gerçekleşiyor; bir ürün Apple tarafından 'Klasik' olarak listeye eklenmişse bu ürünün 5 veya 7 yıl önce satışının durdurulduğu anlamına geliyor. Klasik olarak listelenmiş ürüne sahip olan kullanıcılar, hâlâ Apple servislerine erişebiliyor fakat bir ürünün satıştan kaldırılma süresi 7 yılı geçtiyse bu ürünler 'Satıştan Kaldırılmış' olarak listeleniyor ve kullanıcılar Apple teknik desteğini ve yedek parçalarını kullanamıyor.