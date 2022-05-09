Microsoft, yeni paylaştığı duyurusunda Windows 11 kullanıcılarına 25 Nisan'da sunulan güncellemenin hatalar içerdiğini belirtti ve kaldırılmasını önerdi. Güncelleştirme, çeşitli uygulamaların bir anda çökmesine yol açıyor.

Windows 11 işletim sistemi için düzenli olarak yeni güncellemeler yayınlayan Microsoft, son güncellemede önemli bir hataya yer verdi. Bugün Windows 11 kullanıcıları için bir bilgilendirme yayımlayan şirket, kullanıcıları KB5012643 kodlu güncelleştirmeyi bilgisayarlarından kaldırmaları konusunda uyardı.

Windows 11 kullanıcılarına isteğe bağlı güncelleştirme olarak sunulan söz konusu güncelleme, çeşitli uygulamaların çökmesine yol açan bir hataya yer verdi. Hata nedeniyle çöktüğü belirlenen uygulamaların listesi tam olarak yayımlanmazken, hata hakkında detaylı bilgiler de sunuldu.

Güncelleştirme, bazı uygulamaların çökmesine neden oldu:

25 Nisan’da yayımlanan KB50126443 güncellemesi, işletim sistemine ufak değişiklikler getirdi. Güncelleme notlarında .Net Framework 3.5 ile çalışan bazı uygulamaların çalışmayı durdurabileceği bilgisi yer alıyordu. Hata, .Net Framework’ün Windows Communication Foundation ve Windows Workflow Foundation bileşenlerinden faydalanan uygulamalara yansıyordu.

Bu hatanın yanı sıra güncelleme, Windows’un Güvenli Mod’unda da hatalara yol açtı. Güvenli Mod’u başlatan bazı kullanıcılar, ekranda titreme gibi şikâyetlerde bulundu. Microsoft da explorer.exe uygulamasına bağlı olan bileşenlerin (Dosya Yöneticisi ve Başlat menüsü gibi) hatalarla karşılaşabileceğini doğruladı.

Windows 11’de bir güncelleştirme nasıl kaldırılır?