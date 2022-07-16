Bir analiste göre teknoloji devi Microsoft ile Netflix'in yeni ücretli yayın anlaşması sadece bir başlangıç. Analist, Microsoft'un Netflix'i satın alacağına inanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Netflix'in reklam içeren bir kullanım modeli sunacağı ortaya çıkmıştı. Sonrasında da platformun bu yeni hizmeti için işbirliği yapmak üzere Microsoft ile anlaştığı duyurulmuştu. Bu anlaşma daha büyük bir anlaşmanın ilk adımı olabilir.

Son zamanlarda Netflix maddi anlamda bazı sorunlarla karşılaşıyordu. 2011 yılından bu yana ilk defa toplam kullanıcı sayısında düşüş yaşayan firma, önümüzdeki aylarda da abone sayısında düşüş beklendiğini duyurmuştu. Bu süreçte firmanın gözündeki çıkış yolu ise Microsoft.

Netflix'te bir dönemin sonu mu?

Zamanında Blockbuster gibi mağaza tabanlı kiralama şirketlerini geride bırakan Netflix, uzun bir süre için yayın platformları pazarındaki boşluktan başarıyla faydalanmıştı. Sonrasında rekabetle beraber platformun kullanıcı sayıları düşmeye başlamıştı. Şimdi Netflix bu sorunu aşmak için yeni bir proje yürütüyor.

Öncelikle reklamlı ancak daha uygun fiyatlı paketlerle kullanıcı sayısını arttırmayı planlayan Netflix, bu amaçla Microsoft ile çalışmaya başladı. Needham'dan kıdemli analist Laura Martin ise Netflix'in böylelikle Microsoft ile dostane ilişkiler kurarak ileride bir satın alma için bir kapı açacağını söylüyor.

Netflix'i satın almak çok masraflı

Laura Martin, finansal ve yasal nedenlerden dolayı Netflix'in 100 milyar dolardan aşağıya satın alınamayacağını belirtiyor. Bu da haliyle böyle bir satın alma gücünün herkeste olmadığı anlamına geliyor. Microsoft ise bu açıdan sorun yaşayacak bir firma değil.

"Netflix bir çıkış arıyor olabilir" diyen Martin, "Netflix Microsoft'la, Microsoft'un Activision'ı satın alımını sindirmesinin ardından dönüp bir sonraki aşamada Netflix'i satın almasını umuyor." ifadelerini kullandı. Tabii ki bu kesin bir bilgi değil, bir spekülasyon.

Microsoft'un Netflix'i satın alması ilginç bir gelişme olabilir. Peki sizce böyle bir satın alma gerçekleşir mi? Yoksa zaten Activision'ı satın almasıyla dikkat çeken Microsoft Netflix'ten uzak durabilir mi?