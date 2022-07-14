Netflix'in çok tartışılan ücretli abonelik sistemi için yeni bir ortaklık kuruldu. Netflix'in seçtiği ortak ise Microsoft oldu. Peki bu yeni ortaklık sonucu bizi neler bekliyor?

Geçtiğimiz aylarla sizlerle paylaştığımız haberimizde Netflix’e reklamlı abonelik paketlerinin gelebileceğinden bahsetmiştik. Netflix, daha ucuz olması beklenen reklamlı abonelik paketleri için çalışmaları hızlandırdı.

Üstelik bu paketler için bugün yeni bir ortaklığa imza atıldı. Netflix’in bu yeni ortaklığı için seçtiği firma ise Microsoft oldu.

Microsoft ile yapılan ortaklıkla abone sayılarının artırılması planlanıyor

Netflix’in abonelik sistemlerinde yaptığı değişiklikler bir süredir tartışmalara sebep oluyordu. Reklamlı abonelik sisteminin ilk ortaya çıktığı günlerde de bu tartışmalar epey hararetlenmiş ve pek çok kullanıcı buna tepki göstermişti. Ancak halihazırda sinema ve dizi sektörünün internete aktarımı büyük bir hız kazanmışken platformlar da adeta birbiriyle yarışmaya başladı. Disney Plus, HBO Max gibi firmalardan abone sayısında geri kalmak istemeyen Netflix ise ilginç bir yöntem seçerek bünyesine daha ucuz bir reklamlı abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor.

Bu yeni abonelik sistemi sayesinde de Netflix, kullanıcılara daha ucuz abonelik sunabilecek ve rakipleriyle arayı bir miktar daha kapatabilecek. Biliyorsunuz ki ülkemizde de benzer bir sistemi Exxen kullanıyor. Netflix’in bu yeni abonelik paketi için seçtiği şirket ise teknoloji firmalarının dev ismi Microsoft oldu. Microsoft, bu yeni ortaklıkla birlikte Netflix reklamlarının tek sunucusu ve satıcısı olacak. Bununla birlikte Microsoft, Netflix üyeleri için daha güçlü gizlilik korumalarını da sunmaya hazırlanıyor.