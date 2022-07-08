Netflix, Johnny Depp'in sinema dünyasına yeniden döndüğü ilk film olacak 'La Favorite'yi yayımlamak için filmin haklarını aldı. Fakat film, yalnızca Netflix Fransa'da yayınlanacak.

Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Amber Heard’a karşı davasını kazanan ve kariyerine kaldığı yerden devam etme hakkına yeniden sahip olan Johnny Depp, bugün önemli bir haberle tekrar gündeme geldi. Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Netflix, Johnny Depp’in davadan sonra yayımlanacak ilk filmini platformda yayınlamak için anlaşmaya vardı.

Kaynakların aktardıklarına göre Netflix, Depp’in XV. Louis’i canlandıracağı Fransız yapımı “La Favorite” filmini platformunda yayınlayacak. 2023 yılında vizyona girmesi planlanan yeni film, vizyona girdikten 15 ay sonra Netflix’te listelenecek. Fakat Netflix, burada önemli bir sınıra sahip olacak.

Film, Netflix Fransa'da yayınlanacak:

Anlaşmadan paylaşılan detaylara göre Netflix’in filmi platformda yayınlamak için aldığı lisans, yapımcılar tarafından prodüksiyonun finanse edilmesinde kullanılacak. Netflix, filmin yapım sürecinde herhangi bir hakka sahip olmayacak. Yine anlaşma kapsamında film, yalnızca Netflix Fransa tarafından listelenebilecek. Netflix, filmi Fransa dışındaki ülkelerde yayınlayamayacak. Ancak film, tıpkı diğer filmler gibi tüm dünyada beyaz perdede gösterime girecek.

Johnny Depp’in 2020 yılından bu yana ilk kez boy göstereceği film olacak olan La Favorite’in çekimlerinin bu yaz bitmeden tamamlanması bekleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Maiwenn Le Besco bulunacak. Maiwenn, filmin yazarlığını da üstlenecek. Film, aynı zamanda Johnny Depp’in yer aldığı ilk Fransız filmi olacak.