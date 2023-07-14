Microsoft, ofis uygulamalarının varsayılan yazı tipini değiştirdi. 2007'den beri varsayılan olan Calibri'nin yerine "Aptos" geldi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Word, Outlook, PowerPoint ve Excel'i kapsayan ofis uygulamaları ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda, bu yazılımların varsayılan yazı tipi değiştirildi. Eğer ofis uygulamalarıyla sürekli içli dışlı olan biriyseniz ve çalıştığınız işletme yazı tipine önem veriyorsa, bu önemli değişikliği mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Microsoft'un ofis uygulamaları, 2007 yılından beri varsayılan yazı tipi olarak "Calibri"yi kullanıyor. Daha önceki sürümlerde ise varsayılan olarak Times New Roman kullanılıyordu. Bugün yapılan değişiklikle "Aptos", Microsoft'un ofis uygulamalarındaki yeni varsayılan yazı tipi olacak. Microsoft, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda böyle bir karar alındığını duyurdu.

"Aptos" işte böyle görünüyor

Nispeten yeni bir yazı tipi olan Aptos, ünlü tasarımcı Steve Matteson tarafından oluşturuldu. Matteson, Windows Vista'dan beri Microsoft'un işletim sistemlerinde gördüğümüz "Segoe" isimli yazı tipinin de oluşturucusu. Aptos'un geçmişte Bierstadt olarak isimlendirildiğini de söyleyelim. Bu arada; Aptos varsayılan oldu diye Calibri'nin pabucu dama atılmayacak. Microsoft, ofis yazılımları ile bunların web sürümlerinde, Calibri, Times New Roman ve Arial'i ilgili bölümün en üst kısmında sabitleyecek. Yazı tipini değiştirmek isteyen kullanıcı, saniyeler içinde Calibri'ye dönebilecek.

Aptos, bugün itibarıyla lisanslı ofis uygulamaları için varsayılan olmaya başlayacak. Microsoft üst yöneticilerinden Si Daniels tarafından yapılan açıklamaya göre sürecin tamamlanması birkaç ay sürecek. Daniels, "Aptos, Microsoft 365'e gelen daha geniş bir özellik dalgasının bir parçası. Yazılımı daha anlamlı ve kapsayıcı hale getirmek için çalışıyoruz." dedi.