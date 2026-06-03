Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Microsoft, Yapay Zekâ Cihazları İçin Geliştirdiği İşletim Sistemi "Project Solara"yı Tanıttı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Microsoft, Build 2026 kapsamında yapay zekâ ajanı cihazlarına özel geliştirdiği "Project Solara" isimli Android tabanlı işletim sistemini de tanıttı.

Microsoft, Yapay Zekâ Cihazları İçin Geliştirdiği İşletim Sistemi "Project Solara"yı Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, gerçekleştirdiği BUild geliştirici konferansında birçok yeni duyuruyu bizlerle buluşturdu. Öyle ki etkinliğin genel odağı, firmanın yapay zekâ konusunda yapacağı hamlelerdi. Bunlardan biri de Project Solara ismi verilen yepyeni bir sistemdi.

Project Solara, yapay zekâ ajanlarını çalıştıran cihazlar için geliştirilen bir işletim sistemi olarak nitelendiriliyor. Windows değil de Android üzerine inşa edilen bir platform olduğunun da altı çiziliyor.

İçerikten Görseller

Microsoft, Yapay Zekâ Cihazları İçin Geliştirdiği İşletim Sistemi "Project Solara"yı Tanıttı
proj1
proj2

Project Solara ile çalışan 2 konsept cihaz da gösterildi

proj1

Şirket, etkinlikte 2 adet Project Solara cihazı da gösterdi. Bunlardan biri bir masaüstü cihaz, diğeri de bir rozet, yaka kartı gibi görünen bir cihaz. Masaüstü cihaz, Amazon Echo’ya benzeyen ekranlı, yüz tarama ile açılabilen bir ürün. Bu cihaz üzerinden kullanıcı yapay zekâ ajanlarına erişim sağlayabiliyor.

proj2

Diğeri ise üzerinize takılabilmesiyle giyilebilir bir ürün olan rozet benzeri bir cihaz. Kendi kamerası ve parmak izi sensörü var. Böylece tek bir basma ile yapay zekâ ajanlarına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca konuşma kaydetme, anında transkripsiyon gibi özellikleri var. Kamera sayesinde yapay zekâ ajanı kullanıcının gördüğünü görebiliyor.

Microsoft, bu cihazları satışa çıkarmayacak. Bunların Project Solara’yı kullanmak isteyen sadece diğer donanım üreticilerine ilham olmasını istiyor. Yani küçük yapay zekâ cihazlarında en iyi ajan deneyimini yaşamak için bu işletim sistemi kullanılabilir.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

iPhone 18'in Yeni Renkleri Ortaya Çıktı: Turuncudan Sonra Koyu Kiraz Geliyor!

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

Samsung'dan Yeni Zoom Teknolojisi: S27 Pro 3.5x 3.5 Kat Optik Zoom Sunacak

Kare Selfie Kamerasına Sahip Olacak İlk Android Telefon Belli Oldu

Kare Selfie Kamerasına Sahip Olacak İlk Android Telefon Belli Oldu

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Kamera Özellikleri Ortaya çıktı

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Kamera Özellikleri Ortaya çıktı

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.1 Güncellemesi Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com