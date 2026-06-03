Microsoft, Build 2026 kapsamında yapay zekâ ajanı cihazlarına özel geliştirdiği "Project Solara" isimli Android tabanlı işletim sistemini de tanıttı.

Microsoft, gerçekleştirdiği BUild geliştirici konferansında birçok yeni duyuruyu bizlerle buluşturdu. Öyle ki etkinliğin genel odağı, firmanın yapay zekâ konusunda yapacağı hamlelerdi. Bunlardan biri de Project Solara ismi verilen yepyeni bir sistemdi.

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Project Solara, yapay zekâ ajanlarını çalıştıran cihazlar için geliştirilen bir işletim sistemi olarak nitelendiriliyor. Windows değil de Android üzerine inşa edilen bir platform olduğunun da altı çiziliyor.

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Project Solara ile çalışan 2 konsept cihaz da gösterildi

Şirket, etkinlikte 2 adet Project Solara cihazı da gösterdi. Bunlardan biri bir masaüstü cihaz, diğeri de bir rozet, yaka kartı gibi görünen bir cihaz. Masaüstü cihaz, Amazon Echo’ya benzeyen ekranlı, yüz tarama ile açılabilen bir ürün. Bu cihaz üzerinden kullanıcı yapay zekâ ajanlarına erişim sağlayabiliyor.

Diğeri ise üzerinize takılabilmesiyle giyilebilir bir ürün olan rozet benzeri bir cihaz. Kendi kamerası ve parmak izi sensörü var. Böylece tek bir basma ile yapay zekâ ajanlarına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca konuşma kaydetme, anında transkripsiyon gibi özellikleri var. Kamera sayesinde yapay zekâ ajanı kullanıcının gördüğünü görebiliyor.

Microsoft, bu cihazları satışa çıkarmayacak. Bunların Project Solara’yı kullanmak isteyen sadece diğer donanım üreticilerine ilham olmasını istiyor. Yani küçük yapay zekâ cihazlarında en iyi ajan deneyimini yaşamak için bu işletim sistemi kullanılabilir.