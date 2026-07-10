Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Pro Max’in Üretim Maliyeti Dudak Uçuklatıyor: 300 Dolarlık Dev Artış Kapıda!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Apple'ın yaklaşan amiral gemisi iPhone 18 Pro Max'in parça maliyetleri, bellek krizi ve yeni işlemci teknolojisi nedeniyle bir önceki modele kıyasla yaklaşık 300 dolar birden fırlayabilir.

iPhone 18 Pro Max’in Üretim Maliyeti Dudak Uçuklatıyor: 300 Dolarlık Dev Artış Kapıda!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max'in tahmini parça maliyetini, mevcut iPhone 17 Pro Max ile karşılaştıran kısa bir rapor yayımladı. Ortaya çıkan veriler, Apple'ın yeni nesil telefonlarında ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Sızıntılara dayanan bu rapora göre iPhone 18 Pro Max'in üretimindeki parça maliyetleri neredeyse 300 dolar civarında bir artış gösterebilir.

Bu devasa maliyet artışının arkasındaki en büyük suçlu ise küresel pazarda yaşanan parça sıkıntıları. Geçen yılın sonlarından bu yana sektörü derinden etkileyen tedarik sorunları nedeniyle, NAND depolama maliyetlerinin ciddi şekilde yükselmesi bekleniyor. NAND maliyetlerindeki bu sıçramayı, yine dikkat çekici bir artışla DRAM maliyetleri takip ediyor. İşin çarpıcı kısmı Counterpoint'in tahminlerine göre, iPhone 18 Pro Max'in sadece NAND ve DRAM bileşenlerinin maliyeti, mevcut iPhone 17 Pro Max modelinin işlemci, kamera, ekran ve diğer tüm parçalarının toplam maliyetine neredeyse denk duruma gelecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro Max’in Üretim Maliyeti Dudak Uçuklatıyor: 300 Dolarlık Dev Artış Kapıda!
2
2

2nm işlemci de masrafı artırıyor

2

Maliyetlerin tek sebebi bellek piyasasındaki dalgalanmalar değil. Counterpoint Research, Apple'ın TSMC'ye ürettirmesi beklenen yeni 2nm mimarili işlemcisini ve bu işlemcinin gelişmiş paketleme teknolojisini de bir diğer büyük maliyet kalemi olarak işaret ediyor.

Neyse ki telefondaki tüm parçalar Apple'ın bütçesini zorlamıyor. Rapora göre ekran paneli ve diğer bazı bileşenlerin maliyetlerinde düşüş yaşanması öngörülüyor ancak bu düşüşler genel bütçeyi dengelemeye yetmeyecek çünkü kamera tarafında da "değişken diyaframlı" ana kamera teknolojisine geçiş yapılacağı için kamera maliyetlerinin de bir miktar artacağı belirtiliyor.

Peki bu durum tüketiciye nasıl yansıyacak?

2

Rapora göre Apple, yüksek kapasiteli modellerde yaşanacak kâr kaybının önüne geçebilmek adına farklı depolama seçeneklerine farklı oranlarda perakende satış fiyatı artışı uygulamayı planlıyor.

Şirketin genel strateji olarak telefon fiyatlarına ortalama 200 dolarlık bir zam yansıtması beklense de artan bu devasa üretim maliyetleri sebebiyle Apple'ın bu yılki modellerde her şeye rağmen daha düşük kâr marjlarıyla yetinmek zorunda kalabileceği tahmin ediliyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

iPhone 18 Pro ve Pro Max Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bu Yıl Apple'da da Artış Var!

iPhone 18 Pro ve Pro Max Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bu Yıl Apple'da da Artış Var!

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak

Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak

Apple iPhone iPhone 18

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com