iPhone 18 Pro Max’in Üretim Maliyeti Dudak Uçuklatıyor: 300 Dolarlık Dev Artış Kapıda!

Apple'ın yaklaşan amiral gemisi iPhone 18 Pro Max'in parça maliyetleri, bellek krizi ve yeni işlemci teknolojisi nedeniyle bir önceki modele kıyasla yaklaşık 300 dolar birden fırlayabilir.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max'in tahmini parça maliyetini, mevcut iPhone 17 Pro Max ile karşılaştıran kısa bir rapor yayımladı. Ortaya çıkan veriler, Apple'ın yeni nesil telefonlarında ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Sızıntılara dayanan bu rapora göre iPhone 18 Pro Max'in üretimindeki parça maliyetleri neredeyse 300 dolar civarında bir artış gösterebilir.

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Bu devasa maliyet artışının arkasındaki en büyük suçlu ise küresel pazarda yaşanan parça sıkıntıları. Geçen yılın sonlarından bu yana sektörü derinden etkileyen tedarik sorunları nedeniyle, NAND depolama maliyetlerinin ciddi şekilde yükselmesi bekleniyor. NAND maliyetlerindeki bu sıçramayı, yine dikkat çekici bir artışla DRAM maliyetleri takip ediyor. İşin çarpıcı kısmı Counterpoint'in tahminlerine göre, iPhone 18 Pro Max'in sadece NAND ve DRAM bileşenlerinin maliyeti, mevcut iPhone 17 Pro Max modelinin işlemci, kamera, ekran ve diğer tüm parçalarının toplam maliyetine neredeyse denk duruma gelecek.

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2nm işlemci de masrafı artırıyor

Maliyetlerin tek sebebi bellek piyasasındaki dalgalanmalar değil. Counterpoint Research, Apple'ın TSMC'ye ürettirmesi beklenen yeni 2nm mimarili işlemcisini ve bu işlemcinin gelişmiş paketleme teknolojisini de bir diğer büyük maliyet kalemi olarak işaret ediyor.

Neyse ki telefondaki tüm parçalar Apple'ın bütçesini zorlamıyor. Rapora göre ekran paneli ve diğer bazı bileşenlerin maliyetlerinde düşüş yaşanması öngörülüyor ancak bu düşüşler genel bütçeyi dengelemeye yetmeyecek çünkü kamera tarafında da "değişken diyaframlı" ana kamera teknolojisine geçiş yapılacağı için kamera maliyetlerinin de bir miktar artacağı belirtiliyor.

Peki bu durum tüketiciye nasıl yansıyacak?

Rapora göre Apple, yüksek kapasiteli modellerde yaşanacak kâr kaybının önüne geçebilmek adına farklı depolama seçeneklerine farklı oranlarda perakende satış fiyatı artışı uygulamayı planlıyor.

Şirketin genel strateji olarak telefon fiyatlarına ortalama 200 dolarlık bir zam yansıtması beklense de artan bu devasa üretim maliyetleri sebebiyle Apple'ın bu yılki modellerde her şeye rağmen daha düşük kâr marjlarıyla yetinmek zorunda kalabileceği tahmin ediliyor.