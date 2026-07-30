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Microsoft, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Bulut Gelirleri Uçtu, Xbox Kan Kaybediyor

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Microsoft, son 3 aydaki kazanç verilerini paylaştı. Gelirler genel anlamda artsa da Xbox’taki kayıplar devam ediyor.

Microsoft, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Bulut Gelirleri Uçtu, Xbox Kan Kaybediyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm şirketler son zamanlarda son 3 aya dair kazanç verilerini paylaşıyordu. Şimdi ise Microsoft, 30 Haziran’da sona eren mali çeyreğe dair verilerini bizlerle buluşturdu.

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Firmanın gelirleri yıllık bazda yaklaşık %18 artışla 90,01 milyar dolara ulaştı. Şirket, piyasa beklentisi olan 87,62 milyar doların üzerinde bir performans sergilerken, net kârını da geçen yılın aynı dönemindeki 27,23 milyar dolardan 35,77 milyar dolara yükseltti. Bu kâr artışında, yapay zekâ laboratuvarı Anthropic’e yapılan yatırımdan elde edilen 3,2 milyar dolarlık kazanç ve gönüllü emeklilik programının beklenenden düşük maliyetle tamamlanması etkili oldu.

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Microsoft, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: Bulut Gelirleri Uçtu, Xbox Kan Kaybediyor
micrososiç

Bulut gelirleri yükseliyor, Xbox’ta kötü dönem devam ediyor

micrososiç

Şirketin bulut kanadı, Azure’un %31,6’lık büyüme performansıyla 39,31 milyar dolar gelir üretti. Azure gelirleri, tüm mali yıl boyunca ilk kez 100 milyar dolar barajını aşarak Amazon Web Services’ın arkasında ancak Google Cloud’un üzerinde ikinci sıradaki yerini korudu. Yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmayı sürdüren yazılım devi, mali çeyrek boyunca sermaye harcamalarını %69 artırarak 41 milyar dolara çıkardı.

Microsoft’un bulut ve yapay zekâ alanındaki rekor sonuçlarına karşın oyun ve donanım birimlerinde düşüş grafik çizmeye devam ediyor. Xbox içerik ve hizmet gelirleri bu çeyrekte %10 gerilerken, donanım satışlarında da %13’lük bir düşüş kaydedildi. Şirketin oyun birimindeki bu daralma, birim CEO’su Asha Sharma tarafından açıklanan işten çıkarmalar, Game Pass fiyat indirimleri ve dört farklı geliştirme stüdyosunun bağımsız şirket olarak ayrılması kararının ardından geldi.

Donanım birimi ve Windows lisans satışlarının da %7 oranında gerilediği raporda yer aldı. Pazar araştırma şirketi Gartner’ın verilerine göre küresel PC pazarındaki %4,2’lik daralma da bu tablonun oluşmasında rol oynadı. Nadella, Xbox tarafında iş modelini uzun vadeli büyümeye hazırlamak adına gerekli kararları aldıklarını ve 2027 mali yılında oyun biriminin yeniden büyümeye geçmesini beklediklerini ifade etti.

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