Windows Güncellemesiyle 61 Adet Güvenlik Açığını Kapatıldı

Redstone 5 ile birlikte görsel olarak tepe noktaya ulaşacak olan Windows 10 için birkaç saat önce yayınlanan yeni yama ile birlikte toplamda 61 adet güvenlik açığı giderildi.

Windows 10, artık büyük oranda oturmuş bir işletim sistemi. Aradan geçen 3 yıldan sonra artık kısa mesajlarınızı dahi üzerinden kontrol edebileceğiniz derecede kendini geliştirmiş olan Windows 10'a oldukça önemli bir güncelleme geldi. Bu sabah gelen güncelleme ile sisteminizdeki önemli açıklar kapatıldı.

Kapatıldığı belirtilen güvenlik açıklarının 43'ü önemli, 17'si kritik ve 1'i de makul seviyede olarak nitelendirildi. Anlayacağınız bu güncellemeyi yapmadığınız taktirde sisteminiz ciddi bir tehditle karşı karşıya demektir.

Bu bağlamda sisteminizin güvenliğine önem veriyorsanız, Windows Update'e giriş yaparak 'CVE-2018-8475, CVE-2018-8440 ve CVE-2018-8457' olarak adlandırılan güncellemeleri derhal yapmanızı öneriyoruz. Redstone 5'e geçmek için sabırsızlıkla beklediğimiz günlerde bu tip bir güvenlik yaması da kullanıcıları sevindireceğe benziyor.