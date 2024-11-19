Microsoft'un çevirmen özelliği sayesinde konuşmalar, yapay zekâ yardımıyla konuşmaları farklı dillere çevirebilecek.

Microsoft Teams, farklı diller konuşan kişiler arasındaki dil engelini ortadan kaldıracak olan çevirmen özelliğine kavuşacak. Bu özellik sayesinde her kullanıcı, yapay zekâ yardımıyla konuşmaları istediği dilde dinleyebilecek. Böylece dil bariyeri aşılmış olacak.

Yeni özelliğin önizlemesi ise 2025 yılının başlarında yayımlanacak. Bu önizlemede dokuz farklı dil seçeneği bulunacak. Ayrıca yapay zekâ, konuşan kişinin isteğine bağlı olarak konuşmacının sesini taklit edebilecek. Bu sayede diyalogların daha az yapaylaşması ya da konuşmacılarla dinleyicilerin birbirlerine daha az yabancılaşması sağlanacak.

Microsoft Teams, yapay zekâ özelliklerine yükleniyor

Bu özellik, Microsoft Teams'e gelecek olan yapay zekâ temelli bir dizi yenilik arasında yer alacak. Yakın zamanda gelecek olan bir diğer yapay zekâ özelliği ise toplantı transkriptlerini farklı dillere çevirebilme özelliği olacak. Bu özellik sayesinde transkriptler 31 farklı dile çevirilebilecek.

2025 yılının başlarında Microsoft'un önizlemesini yapacağı bir diğer özellik ise Teams'in ekrandaki herhangi bir görseli anlayıp özetleyebilmesini sağlayacak özellik olacak. Ayrıca Copilot da paylaşılan dosyaların özetlerini oluşturarak sohbetteki katılımcılar ile paylaşabilecek. Böylelikle bütün dosyayı açmak ya da incelemek gerekmeyecek.

Teknoloji devi ayrıca Copilot Plus PC aracılığıyla bilgisayarların üzerindeki NPU çiplerini kullanarak aramalardaki video görüntü kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Bu özellik, internet bağlantısının zayıf olduğu durumlarda cihaz üzerinde görüntüyü geliştirmeyi sağlayacak. Ayrıca görüntü segmentleme, bulanık görselleri netleştirme gibi özellikler de gelecek yılın başlarında gelecek.