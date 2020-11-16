Microsoft'un Eğitim Sitesi 'Geleceğini Tasarla' Açıldı

Teknoloji dev Microsoft ve Habitat Derneği tarafından yürütülen ve kökleri 2004 yılına kadar uzanan Geleceğini Tasarla projesi, artık herkesin erişimine açık bir eğitim sitesine dönüştü. Katılımcılara sosyal ve dijital alanda yetkinlik kazandıracak eğitimlere sahip site hakkındaki detayları açıklıyoruz.

2004 yılında Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” projesi, 2014 yılında Geleceğini Tasarla adıyla revize edilmişti. O günden bu yana Geleceğini Tasarla ekipleri Türkiye'nin dört bir yanında, dijitale meraklı binlerce insanın yeni bilgi ve beceriler kazanmalarını sağladı.

Beceri ve istihdamı odak noktasına alan Geleceğini Tasarla projesinin ana hedefi, iş arayan gençlerin dijital becelerini geliştirmelerini, bu beceler sayesinde istihdam olmalarını sağlamak. Bugne kadar 16 -25 yaş arası gençlerin katılım sağladıkları yüz yüze buluşmalar, artık geleceginitasarla.com üzerinden yapılacak. Üstelik bu kez yaş sınırı da yok.

geleceginitasarla.com'da yer alan eğitim kategorileri ve eğitimler:

Dijital içerik oluşturma: Micsoft Word Dijital içerik oluşturma Dijital içeriği yönetme Dijital ofis ortamı Microsoft Outlook Microsoft Teams OneDrive OneNote SharePoint Yammer Çevrim içi ortak çalışma

Dijital okuryazarlık: Bilgisayarda çalışmak Online bilgiye erişim Online iletişim Çevrim içine güvenle ve sorumlu katılım

Etkili sunum hazırlama: Micosoft Powerpoint Resimlerle çalışma

Microsoft Office Temel Bilgiler: Microsoft 365 İçin Hızlı Başlangıç Microsot Office 101 temel bilgiler Office için ipuçları

Veril ile çalışma: Microsoft Excel Tablolar ve grafikler ile çalışma



Bu eğitimler sayesinde sizler de kariyerleriniz için değer kazanabilir, tabiri caizse iş dünyasında "balık tutmanızı" sağlayacak teknikleri öğrenerek geleceğinizi şekillendirebilirsiniz. Herkese iyi dersler :)