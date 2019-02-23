Microsoft, E3 2019'da Yeni Bir Konsol Tanıtmaya Hazırlanıyor

Microsoft, yaklaşan E3 2019 oyun fuarında yeni nesil bir Xbox konsolu hakkında planlarını açıklayacağını duyurdu.

Sony'nin oyun endüstrisinin en büyük fuarını bu yıl atlaması, Microsoft için bir taşla iki kuş vurma fırsatını doğurdu. Microsoft’tan son gelen açıklamaya göre, 2020’nin son baharında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil bir Xbox hakkında, önümüzdeki E3 fuarında planlarından bahsedecek.

Microsoft’un raporuna göre ürün adını veya fiyatını öğrenemeyeceğiz gibi görünüyor fakat şirketin önümüzdeki yıl 2 yeni ürün piyasaya süreceği bilgisi doğrulanmış oldu. Microsoft, bütün çalışmalarında olduğu gibi bu projelerde de yavaş ve temkinli ilerliyor.

Geçtiğimiz yılın E3 fuarında Microsoft, Halo serisinin yeni oyunu olan Halo Infinite’i duyurmuştu ve oyuncuların Xbox konsollarından oyunları canlı yayın yapabilecekleri bir düzenek üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Microsoft aynı zamanda yeni nesil konsolları için xCloud adı verilen yeni bir bulut sistemi çıkaracağını duyurmuştu.

(Xbox'un E3 2018 gösteriminden bir kare)

Geride bıraktığımız Aralık ayında yayılan söylentilere göre Microsoft’un yeni konsollarının isimleri sızdırılmıştı. Bunlardan birisinin adı Anaconda, diğeri ise Lockheart. Şirket önceki Xbox One S / One X şeklindeki ‘iyi/daha iyi’ sistemini gelecek nesile de taşımak istiyor. Diğer söylentilere göre ise ‘daha iyi’ olacak olan Anaconda, oyunları DVD ile kaydedebileceğiniz bir sabit diske sahip olacak, ‘iyi’ olan Lockheart ise daha önce bahsettiğimiz xCloud sistemini kullanacak.

Şunu da belirtelim, yeni nesil için çıkacak olan konsollar, önceki nesil için çıkan bütün oyunlarla uyumlu olacak. Yeni nesil konsollarını Halo Infinite ile birlikte aynı anda çıkartmayı planlayan Microsoft, oyuncuların büyük beğenisini toplayacak gibi görünüyor.