Windows 10 ilk yayınlandığından bu yana oldukça gelişti. Yine de Windows’un bir an önce hayata geçirmesi gereken küçük bir özellik var.

Windows 10 ile birlikte pek çok yeniliğe kavuşan Windows, geçen süre içinde de kendini geliştirmeye devam etti. İşletim sistemine pek çok yeni, göz alıcı özellik eklendi.

Yine de Microsoft’un bir an önce getirmesi gereken çok önemli bir özellik var. Aslında çok basit bir düğme eklenmesi, Microsoft’un pek çok sorununun ortadan kalkmasına yardımcı olacak.

Microsoft’un en önemli sorunlarından bir tanesi, insanları Microsoft Store kullanmaya bir türlü alıştıramamış olması. Microsoft Store, Microsoft’un kendi çevrimiçi mağazası ve kullanıcılar bu mağazayı kullanarak bilgisayarlarına, telefona uygulama indirir gibi yazılım indirebiliyorlar.

Burada olması gereken, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayan ve yokluğu nedeniyle insanların mağazayı kabullenme süresini uzatan bir düğme var. Kendisi çok basit ve bütün mağazalarda karşımıza çıkan bir düğme. Kaldır/Uninstall düğmesinden söz ediyoruz.

Microsoft, insanların kendi mağazasını kullanmasını istiyor ancak mağazadan yüklenen uygulama, mağazadan kaldırılamıyor. Bu ilk bakışta önemsiz bir detay gibi gözükebilir ancak gerçek anlamda verimli çalışan bir sistem için oldukça önemli.

Mağazadan bütün uygulamalarımızı listelemek madem ki mümkün, neden kaldıramayalım ki? Bir A programını kurduk ama beğenmedik, yerine B kurmak istiyorsak bir düğmeye basmak işimizi görebilmeli. Süreçler uzadıkça insanlar da bu işlerle uğraşmaktan vazgeçiyor.

Aslında bu konuyla ilgili bir Feedback Hub tavsiyesi de var ve bu tavsiye yaklaşık 2400 oy almış. Yani bu pek çok kullanıcının hali hazırda beklediği bir şey.

Microsoft, kullanıcıların hem ana listeden hem de kütüphaneden uygulama kaldırabilmesine izin vermeli. Uygulamaları kaldırmanın yöntemleri var evet ama neden olması gereken yerde böyle bir seçenek olmasın ki?

Microsoft’un 1903 güncellemesi, öncelikli grup için martta, diğer kullanıcılar için ise nisanda yayınlanacak. Yani Microsoft’un bu değişikliği yapmak için yeterli zamanı da var. Geribildirim Hub’ında da destek gören bu fikir o güncellemede yer alacak mı, hep beraber göreceğiz.