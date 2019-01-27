Microsoft Windows 10 Güncellemesini Yayınlamaya Hazırlanıyor

Microsoft'un Nisan 2019 güncellemesi olarak bilinen Windows 10 19H1 güncellemesini tamamlaması beklenirken, teknoloji devi şimdiden bir sonraki güncelleme için kolları sıvamış durumda. Windows 10 19H2 güncellemesinin ilk yapıları birkaç hafta içinde yayınlanacak.

Yalnızca birkaç gün önce ortaya çıkan Windows 10 19H2 sürümü için işler hızlı ilerleyecek gibi görünüyor. Şimdiden çalışmalara başlayan Microsoft'un, yeni sürümün ilk yapılarını birkaç hafta içinde yayınlayacağı düşünülüyor.

Microsoft'ta kıdemli yazılımcı olarak görev yapan Brandon LeBlanc'ın ilk yapıların birkaç hafta içinde yayınlanmasının mümkün olduğunu doğrulamasıyla birlikte, Windows Insider programına dahil kullanıcıların kısa zaman içinde yeni sürüme sahip olacağı neredeyse kesinleşti.

Windows Insider programındaki halka sistemine göre her zaman olduğu gibi 19H2 sürümü öncelikle Skip Ahead halkasında bulunan kullanıcılar için yayınlnacak. Aynı esnada Fast halkasındaki kullanıcılar geliştirilen son 19H1 sürümünü alıyor olacak. Bu geçiş sürecinde, Microsoft'un aynı anda iki farklı cepheye odaklanması gerekecek.

Windows 10 19H2 sürümlerinin, mevcut 19H1 güncellemesi nihai geliştirme aşamalarına ulaştığında kullanıma sunulması bekleniyor. Geliştirilen son 19H1 sürümünün, Skip Ahead halkasındaki kullanıcılar için Şubat ayının sonlarında yayınlanması bekleniyor.

Tabii ki Microsoft'un güncelleme takviminde değişikliğe gidebileceğini söylemekte yarar var. Hem son 19H1 sürümünün hem de yeni 19H2 sürümünün neler getirdiğini, güncellemeler yayınlanır yayınlanmaz sizler ile paylaşıyor olacağız.