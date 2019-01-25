Microsoft, yeni geliştirmelerin yer aldığı yeni bir Windows 10 önizlemesi yayınladı.

Windows 10 güncellenmeye ve gelişmeye devam ediyor. Windows’un üreticisi olan teknoloji devi Microsoft, işletim sisteminin yeni versiyon önizlemesini paylaştı.

Yeni kurulum, 19H1 güncellemesi üzerinde yer alıyor. 19H1, bu yılın ilk yarısında yapılacak olan Windows 10 güncellemesini işaret ediyor. Bu kurulum ile birlikte Windows 10, ocak ayında testlere açılan 18317 versiyonundan 18323 versiyonuna geçiş yapacak.

Windows 10 sık sık yeni güncellemeler alıyor. Yazılımın şimdiye kadar aldığı altı büyük güncelleme var: Kasım Güncellemesi, Yıldönümü Güncellemesi, Üreticiler Güncellemesi, Güz Üreticiler Güncellemesi, Nisan 2018 güncellemesi ve kötü şöhretli Ekim 2018 Güncellemesi.

Yedinci güncelleme ile birlikte RAW görüntü dosyaları için destek sağlanacak. Mağazadan indirilebilecek olan RAW kodek paketi ile Windows’un işlenmemiş RAW görüntü dosyası desteğini arttırmak mümkün olacak. Böylece görüntü thumbnaillerini, önizlemelerini, kamera meta bilgilerini dosya gezgininde görmek mümkün olacak. Windows Imaging Framwork olan cihazlar, RAW görüntüleri tam çözünürlükte açabilecek.

Light tema konusunda da gelişmeler var. Bu kurulumda bazı sorunlar düzeltilecek. Bunlar arasında bazı metinlerin, kaydırma çubuklarının ve ikonların görünmemesi sorunu da var. Daha önce düzgün şekilde renk değiştirmeyen simgeler artık uygun şekilde renk değiştirecek.