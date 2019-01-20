Microsoft’un Xbox ekibi, Windows 10 kullanıcılarının oyun deneyimlerini daha iyi bir hale getirebilmek için kullanıcılara danışmaya karar verdi. Bunun için bir site hazırlayan ekip, kullanıcıları platform üzerinden görüşlerini paylaşmaya davet etti.

Yazılım devi Microsoft, son yılların hızla artan trendi bilgisayar oyunları için kullanıcılarının deneyimlerini arttırmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda online bir site hazırlayan şirketin XBox ekibi, tüm Windows 10 kullanıcılarını platforma girip, yorumlarını paylaşmaya davet ediyor. Firma özellikle şu üç başlık üzerinde duruyor: Windows'tan oyun sırasında ne yapması veya neyi yapmayı bırakmasının beklendiği, Windows'un oyun ile ilgili özelliklerde neyi iyileştirmesi gerektiği, Oyun deneyiminin artması için hangi yeni özelliklerin beklendiği.

Site, kullanıma açıldıktan kısa bir süre sonra oldukça yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Kullanıcıların büyük bir kısmından gelen talep, Windows'un oyun başladıktan sonra, oyun için gereği olmayan süreçlerin otomatik olarak engellenmesi yönünde oldu. Yoğun gelen bir diğer talep ise oyun oynarken, yüksek performans elde edebilmek için arka planda çalışıp, gereksiz prosedürleri engelleyebilecek bir sistem getirilmesi oldu.

Windows'un buraya yazılan öneriler, şikayetler, fikirler konusunda hemen bir geliştirme yapabilmesi pek mümkün gözükmese de yine de kullanıcı olarak bu fırsatı değerlendirmek akıllıca olabilir. Eğer sizler de firmaya konu hakkında fikirlerinizi duyurmak isterseniz, buradan yorumlarınızı iletebilirsiniz.