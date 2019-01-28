Microsoft, Windows 10'u görsel olarak toparlamaya devam ediyor. Şimdi de kullanılabilecek renk seçenekleri artırılıyor.

Özellikle başlat menüsüne getirilen özelleştirme seçenekleri ve karanlık tema özelliğiyle, Windows 10'a ısınamayan kullanıcıları da kendine çeken Microsoft'un yeni fikirleri var.

Buna göre sadece karanlık temayla çalışan, Windows 10 19013 (19H1) ile hayatımıza giren yeni özellikle aksanlı renkler (renk geçişleri) efekti kullanabiliyorsunuz. Bu sayede işletim sisteminizi daha göze hoş gelecek bir hale getirebiliyorsunuz.

Şu an için 1903 versiyonu ile hayatımıza girecek olan özelliği beyaz temayla kullanamıyoruz. Bununla birlikte karanlık temada renk seçimi yaptığınızda, başlat menüsü, görev çubuğu ve bildirim merkezinde gözle görünür değişiklikler yapmış oluyorsunuz. Bir sonraki adımda renk geçişleri, ayar menülerine ve içerik ekranlarına da gelecek. Microsoft'un görsellik konusunda günden güne MacOS'a yaklaştığını söyleyebiliriz.