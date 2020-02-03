Microsoft'un Surface Neo gibi çift ekranlı ve katlanabilir cihazlar için tasarladığı işletim sistemi Windows 10X, yılın ikinci yarısından itibaren hayatımıza girecek. Yeni işletim sisteminde bir kişiselleştirme seçeneği olarak sunulacak olan dinamik duvar kağıtları hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 10X'in dinamik duvar kağıtları ile geleceğini daha önceki haberimizde sizlere aktarmıştık. Bu özellik ile Windows masaüstü, dinamik duvar kağıtları özelliği sayesinde günün belirli saatlerinde otomatik olarak değişen şehir manzaraları ve doğal sahnelerle hareketlenecek.

Windows 10X'in dinamik duvar kağıtlarında sunacağı yüksek ayrıntı seviyesi, kullanılan cihazın donanımına bağlı olarak değişecek. Duvar kağıtları, gece gündüz döngüsünün yanı sıra zaman zaman beliren bulutlara, yıldızlara ve hatta uçan kuşlara sahip olacak. Yeni masaüstü kişiselleştirme seçeneği iyi bir eklenti olacak ancak dinamik duvar kağıtlarının Windows 10 cihazlardaki pil ömrünü nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Windows 10X, üçüncü parti geliştiricilerin dinamik duvar kağıdı satmasına izin verecek

Apple'ın macOS işletim sistemi halihazırda dinamik duvar kağıdı desteği sunuyor ve Mac sahipleri gün boyunca değişen manzaralarda birini seçebiliyor. Ancak Apple, dinamik duvar kağıtlarında oldukça sınırlı seçenekler sunuyor. Microsoft'un bu noktada yeni işletim sistemine varsayılan olarak kaç tane dinamik duvar kağıdı ekleyeceği merak konusu. Ancak şirketin üçüncü parti yazılım geliştiricilerinin Microsoft Store aracılığıyla dinamik duvar kağıdı satmasına ya da ücretsiz olarak sunmasına izin vermeyi düşündüğü bildiriliyor.

Windows 10X, yalnızca onunla birlikte gelen cihazlarda kullanılabilecek. Yeni işletim sistemi ile çalışan katlanabilir cihazların 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Microsoft ayrıca Aralık 2020'de Windows 10X'li katlanabilir tableti Surface Neo'nun lansmanını yapmayı planlıyor.