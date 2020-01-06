Kullanıcılar, Windows 7 İşletim Sisteminden Vazgeçemiyor

Windows 7'nin kullanıcılarla buluşmasının üzerinden 10 yıldan uzun bir süre geçti. İşletim sistemi, bu süre içerisinde kullanıcıların sevgisini ve güvenini kazanmayı başardı. Kullanıcılar, 14 Ocak'ta son güvenlik güncellemesini alacak işletim sisteminden vazgeçemeyecek gibi görünüyor.

Windows 7, kullanıcılara sunulmasından 10 yıldan daha uzun bir süre geçmesine rağmen popülerliğini korumaya devam ediyor. Birçok Windows 7 kullanıcısı, yakın bir zamanda güvenlik güncellemeleri kesilecek olan mevcut işletim sistemlerini Windows 8.1 ve Windows 10 gibi yeni sürümlerle değiştirmek istemiyor. Windows 7 kullanıcıları, Microsoft’un şu anda devam eden kampanya süresi boyunca hiçbir ücret ödemeden Windows 10’a geçiş yapabiliyor olmalarına rağmen Windows 7'yi bırakmıyorlar.

Stat Counter, Windows 7’nin piyasadaki yaygınlığının azaldığını ve Windows 10 işletim sistemi kullanıcılarında artış yaşandığını tespit etti. Windows 7 sisteminin ömrünün sonuna geldiğini ve Microsoft’un, kullanıcılara yeni işletim sistemlerine geçiş yapmaları için bolca teşvik sunduğunu göz önünde bulundurursak bu durumun çok da şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Windows 7, hâlâ oldukça sadık kullanıcılara sahip:

2019 yılının aralık ayında elde edilen veriler, Windows 7 işletim sisteminin %26,76 oranında ve Windows 10’un da %65,4 oranında kullanıldığını gösteriyor. Windows 7 kullanıcılarının Windows 10 işletim sistemine geçiş yapmaya başladıkları da elde edilen verilerde açıkça belli oluyor fakat bazı kullanıcılar, Windows 7’nin son güvenlik güncellemesini alacağı 14 Ocak tarihinden önce işletim sistemlerini değiştirmemekte ısrarcı gözüküyor.

Windows 7’nin yaşadığı bu düşüş, aydan aya yavaş bir şekilde ilerledi. Windows 7; 2019'un ekim ayında %27,98, kasım ayında %27,49, aralık ayında ise %26,76 oranlarında tercih edildi. Bu da demek oluyor ki işletim sisteminin kullanım oranlarında 2 aylık düşüş yalnızca %1 oldu. Bu da ömrünü doldurmak üzere olan bir işletim sistemi için oldukça ilginç bir durum.

Windows 8.1 ise Windows 7’nin piyasadan kaldırılmasından kendine pay çıkartamıyor çünkü kullanıcıların çoğu, Windows 10 işletim sistemini tercih ediyor. Windows 8.1; 2019'un ekim ayında %5,07, kasım ayında %4,98, aralık ayında ise %4,87 oranlarında tercih edildi.

Elbette Windows 7 işletim sisteminin bir gecede ortadan kalkması beklenmiyor ancak gelecek aylarda kullanıcıların sayısında yaşanan düşüşün artacağı düşünülüyor. Windows 7, son güvenlik güncellemesini 14 Ocak tarihinde alacak fakat ortaya çıkan yeni verilere bakacak olursak işletim sisteminin bir süre daha gündemde kalacağı söylenebilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.