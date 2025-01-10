Microsoft, üçüncü kez düzenleyeceği Xbox Developer Direct etkinliğini resmen duyurdu. 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek etkinlikte yeni bir oyun duyurusu da olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, üçüncü kez düzenlenecek Xbox Developer Direct etkinliğini resmen duyurdu. Şirketin açıklamasına göre etkinlik, 23 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Xbox Developer Direct, Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak.

Xbox Developer Direct etkinliği, Xbox ekibinin 2025 yılı boyunca yapacağı çalışmaları öğrenmemiz için bir fırsat olacak. Ayrıca tamamen yeni olan bir oyun duyurusu da göreceğiz gibi görünüyor. Zira şirket, paylaştığı afişte yeni bir oyunu ima etti.

İşte Xbox Developer Direct için hazırlanan afiş

Xbox Developer Direct'in ev sahipliği yapacağı tek oyun, duyurulmamış yapım olmayacak. Bir süredir üzerinde çalışılan ve 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 ve DOOM: The Dark Ages oyunları da etkinlik kapsamında gösterilecek. Bu oyunlar için yeni fragmanlar ve resmî çıkış tarihleri duymamız çok olası.

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre Xbox Developer Direct etkinliği, firmanın Twitch ve YouTube kanalları üzerinden canlı yayınla seyircilere ulaştırılacak. 45 dakika kadar sürmesi beklenen etkinlikte gerçekleştirilecek duyuruları sizlere yeniden aktaracağız.