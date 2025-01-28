Bitcoin (BTC) yatırımlarıyla bilinen MicroStrategy, 1,1 milyar dolar karşılığında 10 bin 100 BTC daha aldığını duyurdu. Firmanın elindeki toplam BTC miktarı yarım milyona ulaşmış durumda.

Bundan 3-4 yıl kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Bitcoin (BTC) yatırımlarıyla bilinen MicroStrategy isimli bir şirketin kurusucu olan Michael Saylor'un Türkiye'ye yönelik tavsiyelerinden bahsetmiştik. Türkiye ekonomisinin iyiye gitmediğini işaret eden dünyaca ünlü yatırımcı, hükûmetin BTC almasının Türkiye için bir çıkış yolu olabileceğini söylemişti.

Elbette böyle bir şey yaşanmadı ve hükûmet, BTC'ye sıcak bakmadı. Tabii bu süreçte Michael Saylor'un MicroStrategy'deki CEO'luk görevi de sona erdi. Ancak firma, yıllar boyunca BTC alımları yapmaya devam etti ve günün erken saatlerinde konuyla ilgili yine bir açıklama geldi. MicroStrategy, 1,1 milyar dolar karşılığında 10 bin 100 BTC daha aldığını duyurdu.

MicroStrategy'nin elindeki BTC miktarı 471 bin 100 oldu!

Yapılan son alımlarla MicroStrategy'nin sahip olduğu BTC miktarı 471 bin 100 seviyesine ulaştı. Bu BTC'lerin ortalama maliyeti 63 bin 610 dolar olarak kayıtlara geçmiş durumda. MicroStrategy BTC'deki toplam yatırım büyüklüğü ise 46 milyar dolar seviyelerine ulaştı. BTC algoritmasına göre toplam arzın 21 milyon ile sınırlı olduğunu söyleyelim.

MicroStrategy'nin satın almış olduğu BTC'lerle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım firma, bu alımlar sonucunda nasıl bir kârlılık tablosu çizecek...