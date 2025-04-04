Midjourney, 1 yılın ardından yepyeni bir yapay zekâ modeli tanıttı. V7 isimli bu model, daha gerçekçi ve kaliteli görseller üretebiliyor.

Görsel oluşturma modelleri arasında en başlarda ismini çok duyduğumuz ancak son zamanlarda popülerliği düşen Midjourney, nihayet bu konuda bir hamle yaptı. Şirket, 1 yılın ardından yepyeni bir görsel oluşurabilen yapay zekâ modeli tanıttı.

Yeni model, V7 ismini aldı ve bugün itibarıyla kullanıma sunulmaya başladı. Modelin, ChatGPT’nin sosyal medyayı kasıp kavuran GPT-4o destekli görsel oluşturma özelliğinden 1 hafta sonra gelmesi dikkat çekti.

Yüksek kaliteli, çok daha gerçekçi görseller üretebiliyor

*Midjourney V7 ile üretilen bazı görseller.

Midjourney tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda V7 modelinin önceki nesle kıyasla çok daha kaliteli ve fotorealistik görüntüler ortaya çıkarabildiğini görebiliyoruz. Şirket, yeni modelin tamamen farklı bir mimaride olduğunu söylemiş.

CEO Hultz’a göre V7, metin komutlarıyla çok daha zeki hâle geldi. Vücutlar, eller, nesneler gibi detaylarda artık daha az sorun yaşandığını söylerken görsel kalitesinin yükseldiğini ve tüm detaylarda daha tutarlı olduğunu ekliyor.

V7 modeli, Turbo ve Relax olmak üzere 2 versiyon olarak çıkışını yapacak. Turbo, daha masraflı olan versiyon. Ayrıca bir Draft Modu’na da sahip. Taslak tarzı görselleri standart moda kıyasla 10 kat daha hızlı ortaya çıkarabiliyor. Ancak bu görseller, daha düşük kalitede oluyor. İsterseniz sağ tık yaparak kalitelerini iyileştirebiliyorsunuz.

V7’nin henüz tüm özellikleri kullanıma sunulmadı. İlerleyen dönemlerde görsel kalitesi artırma ve yeniden dokulandırma gibi yetenekler de kazanacak. CEO, 2 ay içinde eklenebileceklerini söylemiş. Yeni modele Discord üzerinden erişilebiliyor.