Migros'tan 250 Çalışanın İşten Çıkarılması Hakkında Açıklama

Günlerdir depo işçilerinin eylemiyle gündemde olan Migros, eylemlere ilişkin yeni bir açıklama paylaştı. Şirket, çalışanlarına halihazırda %54'lük zam yapıldığını, istenen zammınsa %80'e tekabül ettiğini belirtti. Açıklama, 250 çalışanın neden işten çıkarıldığını da gerekçelendirdi.

Türkiye’nin en büyük zincir markerlerinden biri olan Migros’ta geçtiğimiz günlerden bu yana devam eden çalışan eylemleri sonucunda 250 çalışanın işine son verildiği öne sürülmüştü. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası üyesi olduğu ifade edilen söz konusu 250 çalışan ve eylemde yer alan diğer çalışanların eylem yapmalarının nedeniyse ücret artışlarının yeterli seviyede artmamasıydı.

Paylaşılan açıklamalara göre Migros, çalışanlarına %8 zam yapmıştı. Şirket, bugün çalışanlarına düşük oranda ücret artışı yaptığı iddialarını yalanlayan ve çalışanlarını işten çıkarmasına yönelik bir açıklama yaptı. Şirket, dağıtım merkezlerini işleten Us Grup’un prim dahil ortalama %54’lük artış yaptığını ifade etti. Migros, eylemleri artışı yeterli bulmayıp çalışmak istemeyen bazı kişilerin, çalışmayı sürdürmek isteyen arkadaşlarına da engel olması ve çalışma haklarını engellemesi olarak yorumladı.

Migros’un paylaştığı açıklama:

Paylaşılan açıklamada ekonomik koşulların zorlanarak verilebilecek azami zammın verildiği kaydedildi. “Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu belirtiriz.” ifadesinin yer aldığı açıklamanın tamamı şu şekildeydi:

“Migros olarak hepimiz, tarlalarda, çiftliklerde, teknoloji merkezlerinde, mağazalarda, dağıtım merkezlerinde, 55 bin çalışanı, üreticisi ve tedarikçisini de içinde barındıran büyük bir takımın parçasıyız. Ve bu takımın ana amacı müşterilerimize zamanında, en iyi hizmeti 81 ilde sağlamaktır.

Aynı zamanda işçi haklarının gözetilmesinde perakende sektöründe öncü olan Migros’un, mağazalarında 50 yıldan beri sendikalı olarak çalışılmaktadır. Dağıtım Merkezlerimiz ise uzmanlığı gereği 20 yıldır farklı iş ortaklarımız tarafından işletilmektedir. Ana düsturumuz olan öncü işçi hakları aynı şekilde bu işverenlerin de temel duruşudur.

Toplumun temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri talebini kesintisiz sevkiyatla karşılama gibi önemli bir toplumsal görev üstlenen dağıtım merkezlerimiz içinden, Avrupa Dağıtım Merkezi’nde görev yapan bazı çalışanlar, yanıltıcı beyanlar ve yönlendirmeler ile Batı Marmara bölgesindeki tedarik zincirini maalesef kesintiye uğratmışlardır.

İlgili dağıtım merkezi işvereni Us Grup tarafından çalışanlara prim dahil ortalamada %54’lük gelir artış yapılmıştır. Şubat ayının ilk haftası da zamlı gelir ödemeleri hesaplarına yatırılmıştır. Şeffafça bilinmesini isteriz ki, Us Grup tarafından halihazırda ortalama saatlik ücret 6,6 TL, prim dahil saatlik gelir de 9,7 TL arttırılmıştır. Bahsi geçen saatlik ilave 4 TL eklenmesi durumunda prim dahil gelir artışı %80’e denk gelmektedir ki, bunun da ekonomik rasyonalitesi maalesef bulunmamaktadır.

Bu artışı yeterli bulmayıp çalışmak istemeyen bazı kişiler, ne yazık ki çalışmayı sürdürmek isteyen arkadaşlarına da engel olmuş ve çalışma haklarını engellemiştir. Tüm şeffaf iletişime, yakın diyaloğa, uyarılara, 2 ihtara ve defalarca sözlü açıklamalar ile doğruların anlatılmasına rağmen eylemlerini devam ettirmişlerdir.

Us Grup, Avrupa Dağıtım Merkezi’nin operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu süreç hepimizi çok üzmüştür.

Migros olarak elbette herkesin geçim sıkıntısını anlıyoruz. Düsturumuz eşit, adil ve hakkaniyetli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Dağıtım Merkezinde Us Grup tarafından maksimum çaba sarf edilip tüm ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı yaratılmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz.”