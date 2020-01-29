Millenicom İnternet Kullanıcılarından Gelen Yorumlar

Evden internet hizmeti veren Millenicom, kullanıcı yorumları ile sosyal medyada da çok fazla konuşuluyor. Peki firmanın kullanıcıları internet hizmeti hakkında ne yorumlar yapmış?

Millenicom, Türkiye'de hizmet veren ve ağırlıklı olarak alt yapı kiralamasıyla internet erişimi sunan bir servis sağlayıcısı. Sunduğu uygun fiyatlı internet bağlantısı seçenekleriyle dikkat çeken firma, Türk Telekom ve Superonline gibi alt yapı sahibi firmalarla ortaklık kuruyor. Kullanıcı deneyimi açısından da sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre müşteri memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu söylemek mümkün.

Firma her internet servis sağlayıcısı gibi önce bulunduğunuz bölgenin altyapı kontrolünü yapıyor, ardından da size uygun paketler sunuluyor. Millenicom modem için ek ücret talep ediliyor. Ayrıca Millenicom fatura ödeme servisleri bir hayli geniş. İlk kurulum aşamasında Millenicom telefon ve WhatsApp üzerinden destek veriyor. Millenicom kullanıcıları ise şikayet ve taleplerine sosyal medya üzerinden ya da WhatsApp gibi iletişim kanallarından destek bulabiliyorlar.

Kullanıcıların genel olarak yorumlarına baktığımızda ilk kurulum aşamasında çok fazla sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Bu durumun ana nedeni ise alt yapının kiralanarak internet bağlantısı sunulması. Bir başka deyişle Millenicom'a iletilen şikayetler, önce alt yapının kiralandığı şirkete, daha sonra da o şirketlerin teknik ekiplerine bildiriliyor, dolayısıyla teknik müdahale süresi beklenenden daha uzun sürebiliyor.

İnternetini bağlatanlar arasında çok fazla sıkıntı yaşayan yok. Firmanın internet hizmetine başvurmayı düşünenler için, Millenicom için ekşi sözlük ve Twitter kullanıcıları tarafından yapılan yorumları derledik. Başvurmadan önce mutlaka diğer kullananların deneyimlerine bir göz atın deriz.

Millenicom internet, kullanıcı yorumları: