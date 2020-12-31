Milli Piyango Tarihinin En Büyük İkramiyesi Sergilendi

Sisal Şans, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne saatler kala heyecanı daha da artırmak için 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi sergiledi. İkramiye, çekilişin hemen öncesinde büyük bir özen ile sayıldı ve kayıt altına alındı.

Şansa inanmayanların bile bir bilet aldığı gelenekselleşen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için artık geri sayım başladı. Kimileri için eğlence kimileri için hayal olan yılbaşı özel çekilişinde bu yıl, Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL dağıtılacak.

23:00’te başlayan canlı yayın ile şanslı numaraların çekileceği ve büyük ikramiyeyi kazanacak talihli ya da talihlilerin belirleneceği yılbaşı özel çekilişi öncesinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye, özenle dizilmiş bir şekilde sergilendi.

100 milyon TL'lik Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ikramiyesi bu şekilde görünüyor

200, 100 ve 50 TL’lik banknotlardan oluşan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye, yoğun güvenlik önlemleri altında tek tek sayıldı ve kayıt altına alındı. Sisal Şans CFO’su Neşe Soybaş, çekiliş öncesinde şu açıklamalarda bulundu:

“Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.”