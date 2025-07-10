Minecraft geliştiricisi Markus Persson, “Stop Killing Games” kampanyasına destek verdi ve korsan oyun kültürüne dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

Minecraft geliştiricisi Markus Persson ya da çoğumuzun bildiği adıyla Notch yine çarpıcı bir söylemiyle gündemde. Sosyal medyada yaptığı açık sözlü paylaşımlarıyla tanınan Notch, bu kez oyunların ömrü ve korsan oyunlar hakkında konuştu.

Notch, daha önce de korsan oyun konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 2012 yılında bir hayranına, oyunu almak için parası yoksa korsan olarak oynamasında bir sakınca olmadığını "Korsan oyna. Sonra paran olursa ve hâlâ hoşuna gidiyorsa o zaman satın al. Tabii kendini kötü hissetmeyi de unutma." ifadeleriyle anlatmıştı.

Notch başından beri 'oyun sahipliği'nin bulunmadığını söylüyor

Notch bir yıl önce ise yaptığı açıklamada "Biri araba çaldığında ortadan bir araba kaybolur ama bir oyunu korsan oynamak, o oyunun daha fazla kopyalanması ve hatta yeni bir hayran kazanması anlamına gelir." demişti.

Şimdi ise Notch, “Stop Killing Games” adlı kampanya kapsamında bu konulara yeniden dikkat çekti. Kampanya, oyuncuların parasını verip aldığı oyunların bir süre sonra “kapatılarak” erişilemez hâle gelmesini durdurmak istiyor. Hedefleri, oyun şirketlerini buna karşı yasalarla durdurmak.

Geliştiriciler oyunları istediği şekilde kapatmaya başladı

Kampanyanın çıkış noktalarından biri, geçtiğimiz hafta BioWare’in Anthem oyununun tüm hizmetlerinin 2026’da sona ereceğinin açıklanmasıydı. Bu tarihten sonra oyun tamamen oynanamaz olacak. Keza yine Ubisoft'un The Crew oyunu da sunucuları kapatıldığı için oynanamaz hâle gelmişti.

Notch'un bu konuyla ilgili açıklaması da yine önceki açıklamaları kadar ses getirdi. Notch bir gün erişilemez hâle gelen oyunları satın almanın, tam anlamıyla sahip olmak anlamına gelmediğini, bu sebeple oyunları korsan oynamanın da hırsızlık sayılmayacağını söylüyor.

"Bir oyunu satın almak sizi sahibi yapmıyorsa, korsan indirmek de hırsız yapmaz."

Peki oyun firmaları ne yapmalı? Notch’a göre çözüm, eski oyunların oyuncular tarafından kendi sunucularında çalıştırılmasına izin vermek. Böylece şirketler resmî sunucularını kapatsa bile oyunlar yaşamaya ve oynanmaya devam edebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.